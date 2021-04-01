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Зингман: «В СМИ распространили статьи о том, что мы торговцы оружием и приехали в страну, чтобы устроить переворот»

Бизнесмен рассказал про задержание и освобождение в Конго.

Зингман: «В СМИ распространили статьи о том, что мы торговцы оружием и приехали в страну, чтобы устроить переворот»
Александр Зингман (справа) на пресс-конференции. Скриншот
Белорусский бизнесмен и почетный консул Зимбабве Александр Зингман и итальянский бизнесмен Паоло Персико дали пресс-конференцию после своего освобождения и рассказали о задержании. Пресс-конференция транслировалась зимбабвийским телеканалом Sly Media Tv. Расшифровку публикует REFORM.by.

Зингмана, Персико и гендиректора компании AFTRADE Олега Водчица задержали в Демократической Республике Конго 19 марта. По словам Зингмана, их задержали в аэропорту сразу после прилета.

— В тот же день, когда мы прилетели, в СМИ распространили статьи о том, что мы торговцы оружием и приехали в страну, чтобы устроить переворот, что мы обучаем каких-то военных и торгуем оружием. Абсолютная чушь. Мы были в шоке, — рассказал Зингман.

— Мы поняли, что мы стали жертвами дезинформации, которую кто-то дал службам безопасности ДРК, которая касалась торговли оружием и других обвинений, — сказал Зингман.

Он заявил, что не торгует оружием, а занимается сельскохозяйственным и горнодобывающим оборудованием в нескольких африканских странах, и именно с этой целью он приехал в ДРК.

В стране он должен был встретиться с Моисе Капенде, чтобы обсудить поставки сельскохозяйственной техники для его компании, и вылететь из Конго в Зимбабве на следующий день. Капенде встречал бизнесменов в аэропорту, но его тоже задержали.

Как рассказал Зингман, в течение 12 дней их допрашивали представители четырех спецслужб ДРК.

— Мы провели там почти 12 дней без телефонной связи, без какой-либо возможности связаться с кем-то, кто может нас защитить. Они проверяли нас из-за шокирующей информации, которая появилась о нас в СМИ.

После все этого в изоляторе и всех проверок и вопросов, они подготовили большой отчет, что у четырех служб безопасности ДРК нет к нам претензий, что мы не имеем отношения к торговле оружием, что мы не имеем отношения к подготовке военных, а ведем легальный бизнес в сельском хозяйстве и приехали для проектов в сельском хозяйстве и добыче полезных ископаемых, — сказал Зингман.

По словам Зингмана, после проверок, утром 31 марта их освободили без предъявления обвинений. Они вылетели в Зимбабве, как и планировали до задержания.

Зингман считает, что операция была спланирована заранее, так как статьи о торговле оружием появились в прессе сразу после задержания, а в аэропорту их уже ждали.

Он добавил, что не знает, кто стоит за его задержанием.
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