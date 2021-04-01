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С подзарядкой для смартфонов: МАЗ поставил Минску несколько новых автобусов

Минский автомобильный завод отгрузил Минсктрансу первую партию, которая состоит из четырех новейших дизельных автобусов, сообщила пресс-служба предприятия.



Отмечается, что автобусы третьего поколения МАЗ 303065 полностью низкопольные и у них оптимальные для Минска размеры. Так, их длина составляет 12,43 метра, ширина – 2,55 метра, а высота – 3,1.

В автобус могут зайти 110 человек, правда, все зависит от комплектации, сидячих мест предусмотрено 26. 

Новый городской транспорт имеет турбодизельный двигатель класса Евро-5 (Daimler), а также коробку-автомат ZF.

Особо в пресс-службе МАЗ отметили то, что в салоне автобуса продумано место на центральной площадке для людей с ограниченными возможностями, а также колясок. 

Также новая модель общественного транспорта оборудована выдвижной платформой с электроприводом.

Пассажиры смогут с помощью USB-портов подзарядить во время поездки смартфоны. Места для зарядки расположены на всех рядах сидений.

В салоне работает пять отопителей и кондиционер. Притом он может как охлаждать, так и греть.

Для водителя предусмотрено удобное и высокотехнологичное место. Имеется новая приборная панель, камеры позволяют видеть все происходящее в салоне автобуса.

Также в новом транспорте уменьшено количество шума и вибраций во время езды, конструкцией предусмотрен ряд систем помощи водителю.
Источник: sputnik.by
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