







Отмечается, что автобусы третьего поколения МАЗ 303065 полностью низкопольные и у них оптимальные для Минска размеры. Так, их длина составляет 12,43 метра, ширина – 2,55 метра, а высота – 3,1.





В автобус могут зайти 110 человек, правда, все зависит от комплектации, сидячих мест предусмотрено 26.





Новый городской транспорт имеет турбодизельный двигатель класса Евро-5 (Daimler), а также коробку-автомат ZF.





Особо в пресс-службе МАЗ отметили то, что в салоне автобуса продумано место на центральной площадке для людей с ограниченными возможностями, а также колясок.





Также новая модель общественного транспорта оборудована выдвижной платформой с электроприводом.





Пассажиры смогут с помощью USB-портов подзарядить во время поездки смартфоны. Места для зарядки расположены на всех рядах сидений.





В салоне работает пять отопителей и кондиционер. Притом он может как охлаждать, так и греть.





Для водителя предусмотрено удобное и высокотехнологичное место. Имеется новая приборная панель, камеры позволяют видеть все происходящее в салоне автобуса.





Также в новом транспорте уменьшено количество шума и вибраций во время езды, конструкцией предусмотрен ряд систем помощи водителю.