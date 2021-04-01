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Работники "Минскметростроя" получили зарплату - после вмешательства прокуратуры

Минская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о труде в «Минскметрострое».

Поводом для проверки стала опубликованная 30 марта в сети информация о задержке выплаты заработной платы на предприятии. Из сообщения следовало, что работники предприятия должны были получить деньги еще 25 марта, задолженность по зарплате только начали погашать.

В ходе надзорной деятельности прокуратура установила, что на предприятии действительно есть нарушение законодательства о труде. Например, коллдоговором «Минскметростроя» определено, что зарплата выплачивается работникам контрактной формы найма один раз (25 числа месяца, следующего за отработанным). К 30 марта деньги работникам за февраль не выплатили.
 
Минская транспортная прокуратура вынесла предписание генеральному директору УП «Минскметрострой». В тот же день задолженности перед всеми работниками предприятия погасили.
Источник: belta.by
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