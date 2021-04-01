Это не шутка: 1 апреля беларуский рубль сильно сдал

Курс доллара вырос на 0,0067 BYN до 2,6298 BYN/USD — это максимальный уровень за 56 дней.





Напомним, что до исторического максимума доллару не хватает ровно 0,0333 BYN.





Курс евро поднялся на 0,0074 BYN до 3,0863 BYN/EUR и покинул минимум за 103 дня.





Евро сегодня прервал серию из шести снижений подряд, за время которой его курс обвалился на 0,0368 BYN.





Курс российского рубля опустился всего на 0,0012 BYN до 3,4682 BYN/100 RUB.





Итоги марта 2021 на валютном рынке Беларуси

В марте белорусский рубль девальвировался только к доллару, но значительно укрепился к евро и в меньшей степени к российскому рублю:





курс доллара +0,0174 BYN (+0,67%);

курс евро −0,0873 BYN (−2,76%);

курс российского рубля −0,0334 BYN (−0,95%);

корзина валют −0,32%.





Итоги первого квартала 2021 на валютном рынке Беларуси

Подведём итоги первого квартала текущего года. Белорусский рубль ещё не навернулся, но к доллару всё же подешевел достаточно сильно, одновременно существенно укрепившись к евро.





курс доллара +0,0442 BYN (+1,71%);

курс евро −0,0891 BYN (−2,81%);

курс российского рубля −0,0177 BYN (−0,51%);

корзина валют −0,83%.





Центробанк России

Российский рубль сегодня девальвируется к доллару и евро, как и белорусский.





На валютной бирже в Москве к 11-30 курс доллара вырос на 17 копеек до 75,8073 российских рублей. Курс евро прибавил 23 копейки до 88,98 российских рублей.