"Идея Банка" больше нет - продан Олексину за 50 млн

В МТБанке прямо заявляют, что это начало поглощения приобретенной компании. Планируется, что присоединение ЗАО «Идея Банк» к ЗАО «МТБанк» произойдет до конца 2021 года. Это будет сделано по схеме классического поглощения, то есть объединенный бизнес заработает под брендом покупателя.





Все продукты и услуги ЗАО „Идея Банк“ в переходном периоде останутся доступны его клиентам в полном объеме: сохраняются все условия, возможность пользоваться текущими счетами, депозитами, платежными карточками, мобильным и интернет-банками, осуществлять необходимые платежи, получать консультации и поддержку специалистов в привычной для них среде.





Как сообщалось, разрешение на покупку было дано в начале 2021 года. Идея Банк был собственностью польского бизнесмена Лешека Чарнецкого. Он принадлежал предпринимателю через Getin Holding S. A. Данная компания начала предпродажную подготовку еще летом 2020 года.





Напомним, МТБанк де-факто принадлежит лукашенковскому олигарху Олексину. Правда, из-за угрозы санкции недавно он переписал все свои активы на сыновей, но это не меняет сути ситуации.