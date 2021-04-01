+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Лукашенко снова пугает торговлю "каленым железом"

С супермакетами и магазинами, которые отказывались брать к реализации белорусские товары, разбираются правоохранительные органы, заявил сегодня Лукашенко на встрече с главой МАРТ и первым вице-премьером.

Из других тем, которые обсудили, — «бесконтрольное» ценообразование, рванувшая инфляция, «небогатые соотечественники», пишет tut.by

Напомним, годовая инфляция в феврале разогналась до 8,7%. Это произошло по большей части из-за повышения НДС на многие продукты, лекарства, медизделия, детские товары.

Про торговлю, которая «отказывалась брать на продажу белорусские товары»

«Мы сегодня производим огромный спектр товаров потребления. А в отдельных наших так называемых супермаркетах и магазинах мы этого не видим, — заявил Лукашенко, передает его пресс-служба. — Дошло до того, что некоторые из них (это уже правоохранительные органы разбираются) просто отказывались брать к реализации белорусские товары».

Лукашенко сказал, что не будет называть эти компании, и высказал сожаление, что подобная информация ему поступила не от главы МАРТ Владимира Колтовича.

«Это говорит о том, что те поручения, которые мною даны вам, прежде всего, профсоюзам и депутатам (правительство мы из этого списка не исключаем, естественно), как минимум не совсем исполняются. Подобные вещи надо не просто пресекать, а выжигать каленым железом», — сказал Лукашенко.

Про цены и «небогатых соотечественников»

На встрече также подняли вопрос критического импорта, говорили про необходимость контролировать ситуацию с ценами на потребительские товары и не допускать фактов их необоснованного роста.

«Как вы говорите, прежде всего на товары (речь о контроле над ценообразованием. — Прим. ред.), которые пользуются повышенным спросом у наших небогатых соотечественников. Но самое главное — недопустимость необоснованного роста цен. 

Как вы понимаете „необоснованного роста“ и как вы с этим справляетесь? Не дай бог во втором, третьем и далее кварталах мы будем иметь проблемы бесконтрольного, мягко говоря, ценообразования», — заявил Лукашенко.

Уточним, что за два первых месяца этого года инфляция составила 3,1% (при плане на год — не больше 5%).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]