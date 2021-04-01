Курсовая устойчивость, которую демонстрирует беларуский рубль в последнее время, должна, по идее, вызывать в народе ощущение стабильности, надежности и финансовой безопасности. Но вызывает она другие, очень странные, при такой стойкости национальной валюты чувства – недоумение и тревогу, причем одновременно, пишет Инфобанк

И объясняет, в чем дело.





Недоумение вызывает то, что курс доллара не растет, при том, что продолжаются скупка иностранной валюты и вывод денег из валютных депозитов, а валютные резервы Беларуси за первые два месяца 2021 года сократились почти на $800 млн – на 9,7%, а это – очень много.

И в марте, очевидно, они снизились еще, ведь в этом месяце запланировано погашение валютных долгов в серьезных объемах, а денег никто не дал, даже Россия. И долгов отдавать еще очень много.

Очевидно, что стабильность основывается на использовании накопленных «в тучные годы» валютных резервов. Они идут на погашение внешних долгов, на бирже удовлетворяется только текущая потребность в иностранной валюте для импорта. И в последнее время импорт сильно зажимается, даже есть угроза «контрсанкционного» его прекращения из отдельных стран.

А чувство тревоги основывается на том, что ведь рано или поздно при таких условиях валютные резервы истощатся, и тогда девальвация - это будет еще не самое страшное, что может случиться.





И, главное, никто не знает, когда именно это случится – до какого уровня валютных резервов власти будут удерживать курсовую стабильность и будет ли задействовано золото для ее обеспечения?

Другими словами – сколько у белорусов еще есть месяцев в запасе, чтобы подготовиться к худшему?

Очевидно, что, учитывая текущий объем валютных резервов и скорость их расходования, а также уровень девальвационных ожиданий, который снизился в последнее время, в ближайшие месяцы ничего страшного произойти не должно. Нет столько BYN-рублей и нет панических настроений, что могло бы опустошить валютные резервы во время массового набега на биржу и в обменники за долларами.

Но время сейчас такое, что все может измениться очень быстро. Например, с введением жестких санкций, отключением от SWIFT, отказом от нефтепродуктов из Беларуси или перевалки калийных удобрений.





В общем, резким внешнеполитическим и внешнеэкономическим ухудшением. И не только в отношении Беларуси, но и России. Что можно даже назвать очередной «холодной войной», которая на самом деле близка как никогда за последние 30 лет.

Но пока что «в Багдаде все спокойно»: за март подорожал только доллар – незначительно, и исключительно благодаря его росту во всем мире. Остальные главные иностранные валюты в Беларуси подешевели, как и валютная корзина Нацбанка.





За март, по итогам валютных торгов на БВФБ:





доллар – подорожал на 0,67% (-8,0% годовых)

евро – подешевел на 2,76% (-33,1% годовых)

рубль РФ – подешевел на 0,95% (-11,4% годовых)

валютная корзина – подешевела на 0,84% (-10,0% годовых).





Наибольшие изменения в течение месяца претерпели курс евро, ослабевший за март больше других, и российский рубль, который сначала подорожал, а затем резко подешевел. А вот динамика стоимости валютной корзины и курса доллара была с намного меньшими колебаниями.





Это говорит о том, что при курсовом формировании регулятор ориентировался в марте по валютной корзине и доллару.





Если представить курсовую стабильность как отсутствие значительных колебаний курса, что есть наличие его регулирования, то уровень «привязки» – ориентации BYN-рубля при формировании его курса – можно оценить чисто математически – через среднее отклонение курса от его среднемесячного значения.





И сравнив полученные результаты по доллару, евро, рублю и валютной корзине между собой в каждом месяце, мы приходим к выводу, что в марте наибольшая ориентация при курсовом формировании была на валютную корзину и на доллар, и меньше всего обращалось внимания на то, какой будет курс российского рубля.





Кстати, в феврале курс доллара, наоборот, регулятора «интересовал» меньше всего, зато было как никогда жесткое удержание стоимости валютной корзины и высокая ориентация на российский рубль.





И вообще раньше российскому рублю, наряду с валютной корзиной, уделялось очень много внимания, бывало, даже, что и первоочередное. Что понятно: российский рынок – основной, а "вес" российского рубля в валютной корзине - 50%.





Если бы в марте белорусский рубль был более плотно «привязан» к российскому рублю, и по итогам месяца курс BYN/RUR не изменился бы, оставшись на значении конца февраля, но тогда доллар в Беларуси в конце марта стоил бы под 2,65 BYN/$.





То есть, доллар вырос бы за месяц на 1,70% (20% годовых), а не на 0,67% (8,0% годовых), как сейчас. А это существенно для BYN-рублевых вкладчиков: в первом случае срочные BYN-вклады проигрывают в долларах, во втором – выигрывают.

Таким образом, регулятор ограничил рост курса доллара в марте ради недопущения оттока денег из BYN-рублевых вкладов физлиц, которые стали бы менее выгодны или даже убыточны в долларах, и снижения девальвационных настроений.

Пожертвовав при этом курсом российского рубля – опустив его на уровень двухмесячной давности, хотя для беларуских экспортеров это не выгодно. Ну а падение евро в марте оказалось очень сильным: обладатели этой валюты проиграли.

Результатом всего этого стало удешевление валютной корзины за календарный месяц, впервые в этом году. При сохранении же ее стоимости, если бы она по итогам марта не изменилась, то доллар также вырос бы заметно больше.





Теперь курс российского рубля и стоимость валютной корзины меньше, чем в начале года, а евро приблизился к минимуму, который был 21 января.





За три месяца с начала года, за январь-март, итоговый результат такой:





доллар – подорожал на 1,71% (+6,9% годовых)

евро – подешевел на 2,81% (-11,3% годовых)

рубль РФ – подешевел на 0,51% (-2,0% годовых)

валютная корзина – подешевела на 0,31% (-1,3% годовых).





Как видим, беларуский рубль в 2021-м показывает чудеса стабильности, а его ослабление к доллару ниже доходности BYN-рублевых срочных вкладов.





И не только в этом году: к доллару BYN-рубль остается стабильным уже 7 месяцев после того, как девальвировался в августе на политическом кризисе после президентских выборов.





И хотя колебания курса BYN/$ в эти месяцы довольно значительные, сейчас, на конец марта, доллар в Беларуси ровно на 4 копейки – на 1,50 % – ниже пикового значения, что было в конце августа.

И даже если смотреть на валютную корзину, которая с октября по февраль очень четко показывала тенденцию роста, видно, что в марте этот тренд заметно изменился.





Хотя пока все находится в «заданном коридоре» ослабления белорусского рубля. Но это лишь пока...





Что будет даже в ближайшем будущем сказать сложно. Экономисты давно не делают по Беларуси долгосрочных прогнозов.