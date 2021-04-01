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В «Великом камне» собираются выпускать вакцину против ковида

На территории белорусско-китайского парка «Великий камень» планируется организовать новое производство по выпуску биотехнологической продукции, сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав».


Об этих планах рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время визита главы Администрации президента Игоря Сергеенко в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий 31 марта. 

По словам Пиневича, в «Великом камне» планируется реализовать инвестпроект для производства новых биотехнологических продуктов и, возможно, рекомбинантных форм вакцины против COVID-19. Туда запланирован вынос основных производственных мощностей, основание — в парке построена необходимая инфраструктура, .

По данным «Официального Минздрава», в середине апреля РУП «Белмедпрепараты» выпустит первую промышленную — стотысячную — партию вакцины «Спутник V». Ежемесячно планируется выпускать по 500 тыс. доз вакцины (сразу два компонента, для вакцинации полумиллиона человек).

В апреле — мае 2020 года, по словам Пиневича, планируется привить около 1 млн человек. К осени же «достичь желаемой цифры — 4 млн человек».
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