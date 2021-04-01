По данным Белстата, уже четыре месяца подряд предприятия увольняют больше людей, чем берут на работу. За этот период уволили на 21 729 человек больше, чем наняли. Если посмотреть данные за последние 12 месяцев, то разрыв еще больше – 53 262 рабочих места. Здесь следует уточнить, что в этой статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.





«Брестская газета» спросила у известного белорусского политика и экономиста Льва Марголина, почему предприятия увольняют больше людей, чем берут на работу, почему в одних сферах приток рабочих, а в других – отток, сохранится ли тенденция с сокращением рабочих мест в будущем.





Почему количество рабочих мест сокращается





По словам Марголина, рабочие места создаются благодаря инвестициям. Если инвестиций нет, то нет и рабочих мест. Сегодня в Беларуси цепочка такая: в совершенствование и продвижение продукции не вкладываются деньги > продукция становится хуже качеством и менее востребована > спрос на продукцию падает > приходится увольнять рабочих.





Эта цепочка прослеживается на МТЗ и МАЗе: по сравнению с серединой 90-ых численность рабочих на этих заводах уменьшилась в несколько раз.





При этом прямой зависимости между сокращением численности работников и сокращением объемов производства нет. В развитых странах процесс перетока рабочих налажен: например, на каком-нибудь заводе поставили современную автоматическую линию и уволили тысячу человек. Этих людей тут же берут на работу в другие сферы, где они востребованы.





«Никого же не удивляет, что в 1913 году в Беларуси численность населения, которая была занята в сельском хозяйстве, составляла около 80%. А сейчас – только 20%. И при этом еды хватает на всех. Это говорит о том, что растет производительность труда, а люди освоили другие профессии», – поясняет эксперт.





Почему в одних отраслях приток рабочих, а в других – отток





По словам Марголина, есть отрасли, которые даже в кризисные времена растут быстрее, чем другие. Одна из них – это сфера услуг. В странах с развитой экономикой она растет быстрее, чем промышленность, строительство и т.д.





«Сферы, которые связаны с обслуживаем населения, становятся более востребованными. Этому есть простое объяснение. Если раньше очень многие проблемы (ремонт сантехники, электрики, обуви, одежды) люди решали сами, то теперь предпочитают поручать их специалистам. В тоже время при росте производительности труда и внедрении новых процессов предприятиям нужно все меньше и меньше работников – их заменяют машины и роботы», – объясняет экономист.





По данным Белстата, лидером по найму в феврале оказалась сфера горнодобывающей промышленности: нанятых было на 32,7% больше, чем уволенных. На втором месте — творчество, спорт, развлечения, отдых, на третьем — образование. Активнее всего увольняли в сферах строительства, транспортной, складской, почтовой, курьерской, профессиональной, научной, технической деятельности.





«Рост занятости в горнодобывающей промышленности говорит о том, что где-то увеличился объем разведанных запасов. Поскольку полезные ископаемые всегда востребованы, то предприятия охотно нанимают людей. Другое дело, что это ни коим образом не сказывается на развитии нашей экономики. Ведь, как мы знаем, Беларуси не очень повезло с полезными ископаемыми», – говорит эксперт.





А творчество, спорт, развлечения и отдых связаны со сферой обслуживания – отсюда и рост количества работников.





«С сокращениям рабочих мест в сферах строительства и транспорта тоже все понятно. Когда у государства нет денег, то ему не за что строить жилье, школы, детские сады, больницы, поликлиники и т.д. Как только сокращается промышленное производство, тут же сокращается транспорт и складская деятельность – эти сферы взаимосвязаны», – отмечает экономист.





Уволенных будет больше, чем принятых на работу





По мнению Марголина, общая тенденция такова: размер инвестиций в экономику продолжает сокращаться, соответственно будут сокращаться объемы производства и численность работников. И в ближайшее время эта тенденция сохранится.





«Если посмотреть таблицы Белстата по отраслям экономики за последние несколько лет, то можно увидеть, что это давняя тенденция, которая не имеет никаких предпосылок к завершению. Но можно предположить, что она закончится, когда уволят всех, кого только можно. Но какие-то объемы все равно сохранятся, ведь мы же не можем жить без хлеба, мяса, молока и т.д. Возможно, будет период, когда эта тенденция сойдет на нет. Но это не означает, что будет рост в каких-то других отраслях. Потому что без инвестиций и вкладывания денег в экономику новые рабочие места не создаются», – говорит экономист.





На его взгляд, мнение, что для создания рабочих мест нужны большие деньги – ошибочное. Он считает, что для того, чтобы в стране появились новые рабочие места, нужно просто не мешать людям.





«Если им не мешать, как это было в начале 90-ых, когда они становились предпринимателями и работали без ограничений, то люди начнут создавать рабочие места не только для себя, но и для других. А если каждый ипэшник создаст хотя бы три рабочих места, то в Беларуси будет не дефицит рабочих мест, а избыток», – уверен эксперт.









Куда деваются уволенные люди?





По данным Белстата, за последние 12 месяцев (с марта 2020-го по февраль 2021-го) в Беларуси уволили на 53 262 человека больше, чем приняли. За этот период только в течение трех месяцев на работу принимали больше, чем увольняли: в июле, сентябре и октябре.





По словам Льва Марголина, такая тенденция наблюдается в нашей стране уже около 10 лет. Разница между уволенными и принятыми на работу составляет от 40 до 70 тысяч человек в год. Такое количество людей можно сравнить с населением большого районного центра.





«Это важная проблема. Если считать, что в среднем за год теряется до 70 тысяч рабочих мест, то за 10 лет получается 700 тысяч, а за 20 – 1,4 млн. Возникает вопрос, а куда деваются эти люди?», – заметил Марголин.





По его словам, никто не проводил соответствующие исследования по этой проблеме, но у него есть три предположения, куда деваются люди:





- уезжают из страны на постоянные или временные заработки;

- становятся индивидуальными предпринимателями, которые не попадают в статистику численности работников, если сами не создают рабочие места для других;

- переходят на домашнее подсобное хозяйство, на собирательство грибов, ягод и т.д. Они нигде не работают и обеспечивают себя сами.





«Есть, наверное, еще какие-то варианты, которые мне сейчас не приходят на ум. Люди куда-то деваются и каким-то образом находят пропитание», – подытожил эксперт.



