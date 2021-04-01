Долги «Домашнего» уже превысили 5 млн рублей
Ресурс statuspro.by (Информационное правовое агентство Гревцова) поделился с редакцией Office Life данными о долгах сети «Домашний». Некоторые юрлица сети не только являются должниками, но и сами взыскивают деньги. Однако суммы долгов выше «дебиторки».
Если изучить состав основных кредиторов всех юрлиц сети, то выявляются пять лидеров:
«Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани»;
«Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия»;
кондитерская фабрика «Слодыч»;
кондитерская фабрика «Витьба»;
«Дарида».
Кроме того, одна из компаний «Домашнего», «Премьер Маркет», задолжала другому ретейлеру — витебской сети «Ника». Основной груз долгов лежит именно на «Премьер Маркете». На данный момент задолженность по приказным производствам — более 5,1 млн рублей, а также $44,8 тыс. и €1777. Основная масса долгов всей сети «Домашний» сформировалась с января по март текущего года. Магазины сети во многих городах уже закрыты или полупустые.
09:00 01/04/2021
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