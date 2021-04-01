Долги «Домашнего» уже превысили 5 млн рублей













Если изучить состав основных кредиторов всех юрлиц сети, то выявляются пять лидеров:





«Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани»;





«Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия»;





кондитерская фабрика «Слодыч»;





кондитерская фабрика «Витьба»;





«Дарида».





Кроме того, одна из компаний «Домашнего», «Премьер Маркет», задолжала другому ретейлеру — витебской сети «Ника». Основной груз долгов лежит именно на «Премьер Маркете». На данный момент задолженность по приказным производствам — более 5,1 млн рублей, а также $44,8 тыс. и €1777. Основная масса долгов всей сети «Домашний» сформировалась с января по март текущего года. Магазины сети во многих городах уже закрыты или полупустые.