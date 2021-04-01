Экономические контрсанкции Беларуси против Запада не затронут транзит

Экономические контрсанкции Беларуси в отношении стран Запада не коснутся транзита через территорию республики, пишет Sputnik, об этом говорится в указе президента республики Александра Лукашенко.





Документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале в четверг.





Лукашенко подписал указ №128 о контрсанкциях 30 марта. Как пояснили в пресс-службе главы государства, "документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь".





В соответствии с указом, в республику запрещен ввоз некоторых категорий товаров, импорт работ или услуг, которые выполняют физические лица или компании стран, ранее применивших санкции в отношении белорусских фирм или граждан.





Уточнялось, что конкретный перечень попавших под контрсанкции западных компаний установит правительство. При этом премьер-министр страны Роман Головченко сообщил, что экономические меры будут "очень точечными".





"Запреты, названные в пункте 1 настоящего указа, не распространяются на транзит товаров через территорию Республики Беларусь, осуществляемый транспортными средствами международной перевозки, а также на иные обязательства Республики Беларусь в связи с функциями международного транзита и посредничества", - говорится в опубликованном указе.





В документе поручается Совету министров оперативно информировать о принятии ограничительных мер Евразийскую экономическую комиссию.





Правительство также должно разработать порядок необходимых для реализации указа действий. Кроме этого, Совмину поручено обеспечить сбалансированность рынков, не допустить ускоренный рост цен на товары, работы, услуги, которые попадают под действие документа. Также правительство должно принять меры для замещения их на внутреннем рынке произведенными в Беларуси и других государствах ЕЭС.





Указ вступает в силу через 10 дней после даты его официального опубликования.





Санкции в отношении Беларуси





Евросоюз трижды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября, третий - 17 декабря. Президента Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете.





Беларусь ввела зеркальные санкции против Евросоюза. В числе мер - приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве".





В феврале Евросоюз также принял решение о том, что санкции будут продлены до следующего года.





В МИД республики по этому поводу заявили, что подготовили ответ на очередные ограничительные меры ЕС.





Помимо Великобритании, санкции в отношении некоторых белорусских граждан ввели и США. В американский санкционный список попали 43 белорусских чиновника, среди которых высокопоставленные лица из сферы юстиции, командующие и рядовые сотрудники правоохранительных органов, которые "совершили противоправные действия в отношении мирных демонстрантов", отдельные судьи, сотрудники прокуратуры и работники образовательных учреждений. Кроме того, накануне стало известно, что Вашингтон возобновил санкции в отношении девяти белорусских предприятий.















