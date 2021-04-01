



ФПБ отмечает рост цен в марте на некоторые виды овощей, а также сезонное сокращение запасов отечественной плодоовощной продукции.





С начала марта Федерация профсоюзов Беларуси проводит еженедельный мониторинг по расширенному перечню товаров, пишет Sputnik, которые пользуются повышенным спросом у населения. Отдельное внимание – наличию необходимых продуктов питания в магазинах.





"В марте выросли цены на некоторые овощи: картофель подорожал почти на 8 процентов, морковь и свекла – на 6,5 процента, лук на 5,7 процента", – сообщили Sputnik в среду в Федерации профсоюзов Беларуси.





Как отметила заместитель председателя Федерации профсоюзов Елена Манкевич, факты роста цен на традиционные овощи вызывают обеспокоенность, так как практически каждый профсоюзный мониторинг фиксирует повышение цен на них.





Она также привела данные за 12 месяцев – с марта по март картофель подорожал на почти на 40%, морковь – на 46%, капуста – на 9%, свекла – более чем на 30%.





ФПБ обратила внимание не только на повышение цен на плодоовощную продукцию, но и на необходимость оперативного принятия решения по вопросу взаимодействия производителей и представителей розничных сетей.





"Мы обращались к правительству с просьбой проработать новые механизмы поставок белорусских овощей на рынок. Отмечаем, что к весеннему сезону запасы этих продуктов значительно сокращаются. Более того, в магазинах вновь появляется импортная продукция, цены на которую, как правило, выше", – отметила замглавы ФПБ

По ее мнению, решить данную проблему могли бы стабилизационные фонды, вопрос формирования которых профсоюзы уже много раз поднимали на разных уровнях.





"В настоящее время стабфонды могут обеспечить лишь незначительную долю потребности страны в овощах, несмотря на хороший урожай", – сказал она.





Напомним, среди предложений ФПБ – введение в практику системы долгосрочных контрактов между производителями и продавцами. Гарантированная оплата на весь зимне-весенний период позволит сделать цены более стабильными и предсказуемыми, а также обеспечит наличие в магазинах отечественных овощей в необходимом количестве.













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