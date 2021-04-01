



Покупателям, как правило, предлагается большой выбор товаров легкой промышленности производства среднеазиатских стран. И, что главное, по низким ценам. Но не секрет, что подобная продукция поступает на рынок контрафактным путем, и, как правило, не проходит процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза. Собственно, этим и объясняется их низкая стоимость.





П словам сотрудников Слуцкого отдела инспекции Госстандарта по Минской области и Минску, отсутствие документов о подтверждении соответствия и обязательной информации на маркировке товара – основные нарушения, с которыми столкнулись специалисты во время проверки магазинов.





Практически весь товар в магазинах «по низким ценам» маркируется на месте, то есть, прямо в торговых точках. При этом большую часть продукции нет возможности идентифицировать из-за отсутствия полной информации о ней. Не получится также установить изготовителя и его юридический адрес, так как маркировка не содержит эти данных. В ней же отсутствуют указания на модель, артикул изделия, вид и процентное содержание натурального и химического сырья в материале, а также дата изготовления. Нередко размер товара не соответствовал типовой размерной шкале, отсутствовали документы, которые подтверждают его безопасность и соответствие техническим регламентам Таможенного союза. Зачастую на товаре имеется вся обязательная информация, но у специалистов она вызывает сомнения в своей подлинности. Например, на маркировке товаров для детей заявлено, что вещи изготовлены из хлопка, хотя даже при внешнем осмотре можно предположить, что сырье содержит синтетические волокна.





Всем субъектам предпринимательства выданы предписания о запрете реализации 65 партий продукции на общую сумму около 5000 рублей. За нарушение действующего законодательства составлено восемь протоколов об административных правонарушениях.