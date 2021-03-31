Беларусь - лидер в списке стран, которые должны России

При этом сама Россия оказалась на пятом месте среди всех стран-кредиторов





Соответствующую инфографику опубликовал РБК с ссылкой на Всемирный банк.









Российские исследователи уже отмечали, что Беларусь, по абсолютному объему разного рода трансфертов из России, обгоняет любой из российских субъектов Российской Федерации.





Согласно расследованию, проведенному интернет-изданием «Открытые медиа», суммарные потери России за 25 лет субсидирования режима Лукашенко составляют как минимум 98,7 млрд долларов.



