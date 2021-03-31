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Беларусь - лидер в списке стран, которые должны России

По состоянию на 2019 год, Беларусь должна была России 8,1 млрд долларов. Это самый крупный внешний страновой долг перед Россией.

Беларусь - лидер в списке стран, которые должны России
При этом сама Россия оказалась на пятом месте среди всех стран-кредиторов

Соответствующую инфографику опубликовал РБК с ссылкой на Всемирный банк. 


Российские исследователи уже отмечали, что Беларусь, по абсолютному объему разного рода трансфертов из России, обгоняет любой из российских субъектов Российской Федерации.

Согласно расследованию, проведенному интернет-изданием «Открытые медиа», суммарные потери России за 25 лет субсидирования режима Лукашенко составляют как минимум 98,7 млрд долларов.

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