Контрсанкции Лукашенко не оставят Россию без белорусских креветок

Александр Лукашенко выполняет свое обещание ответить взаимностью тем странам, которые ввели санкции в отношении Беларуси. Он подписал указ, который запрещает ввоз в страну товаров и приобретение услуг из этих стран.

Указ № 128 «О применении специальных мер» Александр Лукашенко подписал 30 марта, о чем незамедлительно сообщила его пресс-служба. Текст документа пока не опубликован, однако в сообщении пресс-службы говорится о том, что запрет коснется «отдельных категорий товаров и услуг». Перечень таких товаров и услуг, а также «при необходимости» предприятий должно будет принять правительство. «Документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь», – говорится в сообщении.





Санкции против Беларуси ввели ЕС и США. К санкциям ЕС присоединились Великобритания, Канада, Швейцария, Украина, Республика Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн. На данный момент введены три пакета санкций против Белоруссии. Это визовые санкции в отношении 55 граждан страны, причастных к фальсификациям итогов президентских выборов, насилию в стране, и 7 предприятий. Кроме того, отдельно свои визовые санкции на прошлой неделе ввели страны Балтии – в них 118 фамилий. Там уже есть фигуры среднего звена (судьи, прокуроры, пресс-секретари и т.п.) и даже их дети. ЕС говорит о готовности ввести четвертый пакет санкций, который будет включать и экономические. Польша в ответ на репрессии в отношении поляков, проживающих в Беларуси, предложила странам Балтии ввести экономические санкции, не дожидаясь ЕС. Ожидается, что в апреле будет снят мораторий с экономических санкций, которые введены США.





Их применение было приостановлено на фоне улучшения отношений между Минском и Вашингтоном. В американском пакете – санкции в отношении предприятий концерна «Белнефтехим», которые во время их действия были чувствительными для Минска. По мнению оппонентов Лукашенко, пока действующие санкции слабочувствительны для белорусского режима. «Введенные санкции очень поверхностны», – заявлял один из лидеров протеста Павел Латушко и призывал Запад усилить санкционное давление.





Таким образом, контрсанкции могут коснуться около 40 стран, тогда как Беларусь, согласно данным статистики, в 2020 году импортировала товары из 185 стран. Как минимум с 2015 года тройка стран – основных импортеров не меняется, это Россия (56% всего импорта), Китай (10%) и Германия (4,5%). За ними следуют Украина (4%) и Польша (3%). Кстати, еще в 2010 году Украина была в тройке основных стран-импортеров, но затем уступила место Китаю. Доля США и прибалтийских стран и вовсе менее 1%. Все вместе страны ЕС поставляют в Белоруссию примерно 20% товаров и около 40% услуг.





Ответить на санкции симметрично Лукашенко обещал еще в конце прошлого года. МИД Белоруссии тогда заявил, что они сформировали уже список лиц, попадающих под визовые санкции, но оглашать его не будут – те, кто в них попал, узнают об этом лишь в момент попытки попасть в Беларусь или Россию, поскольку у стран единый список тех, кому въезд запрещен. Кроме того, ответом Литве, приютившей у себя лидера протестующих Светлану Тихановскую и других белорусов, пострадавших от репрессий, стал перевод грузопотоков из Клайпеды в российские порты. В частности, первые партии нефтепродуктов уже поступили в российскую Усть-Лугу 9 марта. Договоренность между странами предусматривает, что за три года Белоруссия перевезет через российские порты 9,8 млн т нефтепродуктов. По оценкам экспертов, потери Литвы от этого составят около 3,5 млрд долл. в год.





Подробности контракта не разглашаются. В Минске утверждают, что он экономически целесообразен, хотя ранее такая схема (ее Россия предлагает давно) оценивалась в Минске как экономически невыгодная. Впрочем, сиюминутная выгодность контракта, даже если она действительно есть, не убедила экспертов в его целесообразности в более отдаленной перспективе, так как еще больше усиливает и без того высокую зависимость Белоруссии от России и ставит крест на политике диверсификации, которую официальный Минск проповедовал последние годы. Напомним, что, аргументируя вопросами все той же национальной безопасности, власти Беларуси ставили задачу сформировать внешнеторговую пропорцию в соотношении 30:30:30 (Европа, Россия, остальной мир). Однако, как отмечают эксперты, в нынешних условиях политического кризиса все действия Александра Лукашенко подчинены уже другой цели – удержанию власти любой ценой.





Российское руководство склоняло официальный Минск к тому, чтобы союзник поддержал их санкционную политику еще с момента введения контрсанкций, однако Александр Лукашенко упорно отказывался. Более того, Минск рассчитывал на этом заработать и зарабатывал. Конфликты в связи с ввозом в Россию санкционных продуктов стали постоянными между союзницами, а белорусские креветки и киви – мемом.





Указ Лукашенко о введении контрсанкций дает основания предположить, что наконец-то может быть положен конец этим конфликтам и поступлениям санкционных товаров из Беларуси. Однако, по мнению экспертов, это далеко не факт. «Мне кажется, что власти не захотят вводить санкции на товары, которые используются в контрабандных схемах при поставке в Россию, – от рыбы, морепродуктов и фруктов до цветов», – предположил в беседе с НГ» старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. Эксперт не исключает, что Минск и Москва попробуют унифицировать свои санкционные списки, однако даже в этом случае за скобками останутся те товары, которые успешно поставляются в Россию через Белоруссию из-за того, что в РФ они попали под санкции.





В свою очередь, через открытую границу с Россией в Беларусью попадут те товары, которые в Беларусь попали под санкции, а в России – нет. «Никакой проблемы привезти их из России нет. В этом случае в плюсе окажутся российские импортеры. Не исключаю, что со временем в России зарегистрируются и белорусские импортеры, которые будут поставлять товары в свою страну через территорию России», – сказал Вадим Иосуб. «Какой-то эффект может быть достигнут, если Москва и Минск унифицируют эти санкционные списки», – резюмировал эксперт.





Конкретные выводы о последствиях белорусских контрсанкций можно будет сделать, когда будут опубликованы списки товаров и стран, которые под них попали. Что касается внутреннего рынка, то Вадим Иосуб полагает, что власти используют санкции для того, чтобы уменьшить на нем количество импортных товаров и заменить их отечественными там, где это возможно. В то же время он полагает, что запрет не коснется таких товаров, которые в Белоруссии не производятся. «К тому же санкции вводятся в основном против стран ЕС и США, но они не единственные поставляют то, что в Беларуси относится к критическому импорту, – чай, кофе, фрукты. Есть страны Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. Думаю, что совсем без кофе и бананов мы не останемся», – сказал Вадим Иосуб «НГ». По его мнению, до полного отказа от европейских товаров дело не дойдет.





С политической точки зрения санкции означают эскалацию конфликта с Западом. Причины такого поведения официального Минска эксперты видят и в том, что «Лукашенко закусил удила» и ответить на давление для него – дело принципа. Целесообразность и эффективность в этом случае второстепенны. Впрочем, могут быть и политические цели. По мнению политолога Андрея Казакевича, Лукашенко может захотеть «продать» конфликт с Западом России. «Или это может быть формой шантажа, чтобы перейти после него на некую деэскалацию конфликта с ЕС», – сказал он в интервью сайту «Белорусский партизан». Также эксперт не исключает, что цель может быть связана с «внутренней логикой поиска врагов». В любом случае страны ЕС пострадают от этого меньше, чем может потерять Белоруссия. За исключением разве что ближайших соседей – Польши и Литвы.