США ввели санкции против 9 белорусских предприятий

Санкции введены в отношении девяти белорусских предприятий. Это:





Белнефтехим;

Белнефтехим США;

Нафтан;

Белорусский нефтяной торговый дом;

Белшина;

Гродно Азот;

ГродноХимволокно;

ОАО «Лакокраска»;

ОАО «Полоцк-Стекловолокно».





Ограничения начнут действовать 7 апреля.





Эти предприятия и ранее были под санкциями, но в 2015 году США пошли на уступки и сняли их.





Санкции означают, что предприятиям и гражданам США запрещено вступать в экономические и финансовые отношения с этими организациями, а всё их имущество и счета, находящиеся на территории США, будут заморожены. Многие страны и компании отказываются работать с предприятиями, которые находятся под санкциями США.





Основанием для возобновления санкций стали ухудшающаяся ситуация в области прав человека и наличие политзаключённых в Беларуси, которыми признано уже 325 человек.



