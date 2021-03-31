США ввели санкции против 9 белорусских предприятий
Соединенные Штаты Америки обещали отреагировать на нарушение прав человека в Беларуси и отреагировали.
Нафтан попал под американские санкции
Санкции введены в отношении девяти белорусских предприятий. Это:
Белнефтехим;
Белнефтехим США;
Нафтан;
Белорусский нефтяной торговый дом;
Белшина;
Гродно Азот;
ГродноХимволокно;
ОАО «Лакокраска»;
ОАО «Полоцк-Стекловолокно».
Ограничения начнут действовать 7 апреля.
Эти предприятия и ранее были под санкциями, но в 2015 году США пошли на уступки и сняли их.
Санкции означают, что предприятиям и гражданам США запрещено вступать в экономические и финансовые отношения с этими организациями, а всё их имущество и счета, находящиеся на территории США, будут заморожены. Многие страны и компании отказываются работать с предприятиями, которые находятся под санкциями США.
Основанием для возобновления санкций стали ухудшающаяся ситуация в области прав человека и наличие политзаключённых в Беларуси, которыми признано уже 325 человек.
"Белорусский партизан"
21:15 31/03/2021
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