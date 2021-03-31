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Беларусь вошла в Топ-30 крупнейших экспортеров яблок

Беларусь заняла 29-е место в списке крупнейших мировых экспортеров яблок. Имеющиеся данные позволяют пока сопоставлять экспортные потоки только за 2019 год.


Беларусь от экспорта яблок в 2019 году получила 11 млн 232 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные World’s Top Exports. По сравнению с 2018 годом белорусский экспорт этих фруктов в стоимостном выражении упал на 51,2%.

По яблочному экспорту Беларусь обогнала все страны-соседи, кроме, разумеется, Польши. Там стоимость продаж яблок за рубеж превысила 367 млн долларов. 

Чемпионом по экспорту яблок является Китай. Там продажи этих фруктов в 2019 году были оценены в 1,2 миллиарда долларов США и состоавили 17,8% от общего объема экспорта яблок в мире.
Thinktanks.by
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