В Гродно задержали брестчанина за коммерческий шпионаж

Когда-то 32-летний житель Бреста работал представителем банка, сотрудничавшего с фирмой, которая устраивала презентации посуды, одеял и прочей продукции, которую можно приобрести прямо на выставке. Как правило, стоит такой товар недешево, и покупатели прямо на месте берут кредиты. Мужчина, уже не являясь сотрудником банка, но имея логин и пароль, скачал с интернет-платформы банка данные должников, незаконно завладел сведениями о 200 кредитополучателях.





Кому могла пригодиться эта информация?





На роль покупателя нашелся сотрудник гродненской фирмы, защищающей права потребителей, в том числе потерпевших в суде. Очевидно, что на подобных лохотронах покупки делаются на эмоциях, и спустя время кредитополучатели обращаются в суд. Сведения о потенциальных клиентах продавец намеревался продать за 4 тысячи долларов.





Правоохранители усмотрели в действиях мужчины состав преступления, предусмотренного ст. 254 Уголовного Кодекса. Возбуждено уголовное дело за коммерческий шпионаж. Это довольно редкая статья.