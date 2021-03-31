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Автоконцерн Volkswagen заявил о смене названия на Voltswagen. Оказалось, что это первоапрельская шутка

Компания Volkswagen of America, американское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen, заявила, что в мае официально сменит название на Voltswagen of America. Пресс-релиз об этом был опубликован на сайте концерна, но позже удален, сообщил 30 марта телеканал CNBC.

Пресс-релиз был опубликован 29 марта, но датирован 29 апреля. В нем сообщалось, что новое название образовано от термина "вольт", которым обозначают единицу измерения электрического напряжения, и отражает фокус компании на производство электромобилей.

В концерне заявили, что электромобили автоконцерна получат эмблемы светло-голубого цвета со словом Voltswagen. Автомобили с бензиновыми двигателями сохранят старое название и синюю эмблему с аббревиатурой VW.

Позднее официальный представитель автоконцерна в Вольфсбурге заявил The Wall Street Journal, что информация о переименовании Volkswagen of America была первоапрельской шуткой и одновременно маркетинговым ходом, предназначенным, "чтобы заставить людей говорить об амбициозной стратегии VW в отношении электромобилей, поскольку компания выпускает свой первый полностью электрический внедорожник".

В рамках маркетинговой акции компания также переименовала свой Instagram и Twitter и сообщила о "ребрендинге" в соцсетях.


Скриншот: Voltswagen / Instagram

"Мы знаем, что 66 лет – необычный возраст для смены имени, но мы всегда были молоды душой. Представляем Voltswagen. Похож на Volkswagen, но с акцентом на электричестве", – заявили в концерне. 

Volkswagen заявлял о планах стать крупнейшим производителем электротранспорта в мире. В 2020 году автоконцерн произвел 231 тыс. электромобилей, в три раза больше, чем годом ранее. К 2030 году Volkswagen планирует запустить производство 70 моделей электромобилей и 60 гибридных моделей, а к 2050 году – достичь углеродной нейтральности.

За время своего существования на рынке компания несколько раз меняла свой логотип, при этом имя бренда оставалось неизменным.
Гордон
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