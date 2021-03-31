Автоконцерн Volkswagen заявил о смене названия на Voltswagen. Оказалось, что это первоапрельская шутка
Компания Volkswagen of America, американское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen, заявила, что в мае официально сменит название на Voltswagen of America. Пресс-релиз об этом был опубликован на сайте концерна, но позже удален, сообщил 30 марта телеканал CNBC.
Пресс-релиз был опубликован 29 марта, но датирован 29 апреля. В нем сообщалось, что новое название образовано от термина "вольт", которым обозначают единицу измерения электрического напряжения, и отражает фокус компании на производство электромобилей.
В концерне заявили, что электромобили автоконцерна получат эмблемы светло-голубого цвета со словом Voltswagen. Автомобили с бензиновыми двигателями сохранят старое название и синюю эмблему с аббревиатурой VW.
Позднее официальный представитель автоконцерна в Вольфсбурге заявил The Wall Street Journal, что информация о переименовании Volkswagen of America была первоапрельской шуткой и одновременно маркетинговым ходом, предназначенным, "чтобы заставить людей говорить об амбициозной стратегии VW в отношении электромобилей, поскольку компания выпускает свой первый полностью электрический внедорожник".
В рамках маркетинговой акции компания также переименовала свой Instagram и Twitter и сообщила о "ребрендинге" в соцсетях.
Скриншот: Voltswagen / Instagram
"Мы знаем, что 66 лет – необычный возраст для смены имени, но мы всегда были молоды душой. Представляем Voltswagen. Похож на Volkswagen, но с акцентом на электричестве", – заявили в концерне.
Volkswagen заявлял о планах стать крупнейшим производителем электротранспорта в мире. В 2020 году автоконцерн произвел 231 тыс. электромобилей, в три раза больше, чем годом ранее. К 2030 году Volkswagen планирует запустить производство 70 моделей электромобилей и 60 гибридных моделей, а к 2050 году – достичь углеродной нейтральности.
За время своего существования на рынке компания несколько раз меняла свой логотип, при этом имя бренда оставалось неизменным.
We know, 66 is an unusual age to change your name, but we’ve always been young at heart. Introducing Voltswagen. Similar to Volkswagen, but with a renewed focus on electric driving. Starting with our all-new, all-electric SUV the ID.4 - available today. #Voltswagen #ID4 pic.twitter.com/pKQKlZDCQ7— Volkswagen (@VW) March 30, 2021
18:46 31/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение