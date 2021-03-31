Плохой знак: власти продлили госрегулирование цен до июля

Продление госрегулирования цен на целый ряд групп социально значимых товаров с 1 апреля по 29 июня включительно предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 26 марта 2021 г. № 19. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в МАРТ.





МАРТ объясняет данное решение "сохраняющимися рисками подорожания основных социально значимых товаров в условиях негативного влияния пандемии на рост мировых цен на продовольствие".





"Продление ценового регулирования направлено прежде всего на предупреждение завышения цен на жизненно важные продукты питания при их установлении и обеспечение доступности их для населения", утверждают в МАРТ.





Документ вступит в силу после официального опубликования.





Напомним, ценовое регулирование на 18 групп социально значимых товаров с 1 января 2021 г. по 31 марта 2021 г. включительно ввели постановлением МАРТ от 28 декабря 2020 г. № 83.





Приложением к нему шел перечень таких товаров. Он включил рыбу, мясо, вареные колбасные изделия, коровье молоко, сыр, масло, куриное яйцо, пшеничную муку, ржаной хлеб, сухие макаронные изделия, овсяные хлопья, шлифованный белый рис, крупы манную и пшенную, детское питание, свежие картофель, свеклу, морковь, белокочанную капусту, репчатый лук, огурцы, помидоры, яблоки.