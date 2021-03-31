Банк Гуцериевых в Беларуси удвоил годовую прибыль
Паритетбанк, который принадлежит семье Гуцериевых, отчитался за 2020 год. Прибыль составила более 1,1 млн рублей. Годом ранее — 582 тыс.
У банка существенно выросли доходы по операциям с инвалютой, а также комиссионные и процентные доходы.
Как сообщалось, компания назначила по итогам года совсем небольшие дивиденды. При этом 2020 год стал первым годом, когда банк работает как частная компания, а не госактив.
Более 99% акций купила компания Beristore Holdings Limited (Кипр), которая принадлежит Саиду Гуцериеву.
Источник: officelife
15:21 31/03/2021
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