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Банк Гуцериевых в Беларуси удвоил годовую прибыль

Паритетбанк, который принадлежит семье Гуцериевых, отчитался за 2020 год. Прибыль составила более 1,1 млн рублей. Годом ранее — 582 тыс.

У банка существенно выросли доходы по операциям с инвалютой, а также комиссионные и процентные доходы.

Как сообщалось, компания назначила по итогам года совсем небольшие дивиденды. При этом 2020 год стал первым годом, когда банк работает как частная компания, а не госактив. 

Более 99% акций купила компания Beristore Holdings Limited (Кипр), которая принадлежит Саиду Гуцериеву.
Источник: officelife
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