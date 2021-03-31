+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Евро упал ниже 100-дневного минимума

Белорусский рубль на торгах 31 марта девальвировался к российскому рублю, но укрепился к доллару и евро.

Корзина валют сегодня по итогам торгов подорожала на 0,06%, а по итогам месяца она подешевела на 0,83%.

Курс доллара снизился всего на 0,0011 BYN до 2,6231 BYN/USD.

Доллар за последние четыре дня дешевеет третий раз, но суммарно он потерял лишь 0,0048 BYN, а меньше недели назад курс доллара находился на максимуме за 48 дней.

Курс евро упал на 0,0020 BYN до 3,0789 BYN/EUR.

Евро непрерывно дешевеет уже шестые торги подряд. За это время евровалюта подешевела на 0,0368 BYN и оказалась на минимуме за 3,5 месяца.

Курс российского рубля вырос на 0,0054 BYN до 3,4694 BYN/100 RUB.

Рубль РФ за последние пять торгов дорожает уже четвёртый раз. Его стоимость за это время выросла на 0,0182 BYN, а до этого она находилась на минимуме за 54 дня.

Центробанк России


Доллар сегодня немного подешевел к российскому рублю вместе с евро на торгах Московской биржи. Так, к 11:30 средневзвешенный курс доллара снизился на 6 копеек до 75,6373 российских рублей. Аналогичный курс евро опустился на 6 копеек до 88,82 российских рублей.
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]