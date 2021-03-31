Неофициально: Зингмана отпустили из конголезской тюрьмы

Зингман (очерчен красным кругом) сопровождает Шеймана во время визита последнего в одну из африканских стран





Александра Зингмана отпустили из конголезского СИЗО без предъявления обвинений. Он уже находится в Зимбабве. Как стало известно @nashaniva , задержанного 23 марта в Конгоотпустили из конголезского СИЗО без предъявления обвинений. Он уже находится в Зимбабве.





Точная причина задержания Зингмана так и не была озвучена.





Зингман является одним из самых тайных и при этом влиятельных бизнесменов Беларуси, приближенным к Виктору Шейману.