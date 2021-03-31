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Неофициально: Зингмана отпустили из конголезской тюрьмы

Александр Зингман вышел из конголезской тюрьмы и уже в Зимбабве

Зингман (очерчен красным кругом) сопровождает Шеймана во время визита последнего в одну из африканских стран 

Как стало известно @nashaniva, задержанного 23 марта в Конго Александра Зингмана отпустили из конголезского СИЗО без предъявления обвинений. Он уже находится в Зимбабве.

Точная причина задержания Зингмана так и не была озвучена.

Зингман является одним из самых тайных и при этом влиятельных бизнесменов Беларуси, приближенным к Виктору Шейману.
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