Неофициально: Зингмана отпустили из конголезской тюрьмы
Александр Зингман вышел из конголезской тюрьмы и уже в Зимбабве
Зингман (очерчен красным кругом) сопровождает Шеймана во время визита последнего в одну из африканских стран
Как стало известно @nashaniva, задержанного 23 марта в Конго Александра Зингмана отпустили из конголезского СИЗО без предъявления обвинений. Он уже находится в Зимбабве.
Точная причина задержания Зингмана так и не была озвучена.
Зингман является одним из самых тайных и при этом влиятельных бизнесменов Беларуси, приближенным к Виктору Шейману.
13:19 31/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение