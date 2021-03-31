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Вот так прибыльный проект! Лукашенко освободил БелАЭС от всех налогов аж до 2042 года

С белорусской АЭС настолько все "хорошо", что необходимо освобождать ее от налогов аж по конец 2041 года!

БелАЭС получила продление льгот по налогу на недвижимость и земельному налогу, а также освобождение от налога на прибыль. Это следует из указа №123 от 30 марта.


Как напоминает телеграм-канал Экономика по-беларуски, согласно информации Белэнерго АЭС является неплатежеспособной организацией. Выход из технического банкротства чиновники прогнозируют только на 2024 г.

По прогнозам российских экспертов на рынке "сутки вперед" рентабельность поставок с Белорусской АЭС в Россию вырисовывается на уровне минус 75%.
"Белорусский партизан"
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