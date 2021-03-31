Правительство нашло деньги на строительство метро в Минске





Банк развития Беларуси предоставит кредиты УП "Дирекция по строительству Минского метрополитена" на сумму 40 миллионов рублей, говорится в постановлении Совета министров.





В документе, пишет Sputnik, размещенном на Национальном правовом портале, уточняется, что денежные средства выделяются в рамках программы "Транспортный комплекс" на 2021-2025 годы.





Строим-строим, не построим





Ранее стало известно, что власти белорусской столицы планируют открыть новые станции строящейся третьей линии метрополитена только к середине 2023-го.





Первый участок Зеленолужской линии открыли 7 ноября прошлого года при участии главы государства. Пока это всего четыре станции:





- "Ковальская Слобода",

- "Вокзальная",

- "Площадь Франтишка Богушевича",

- "Юбилейная площадь".





В столичном метрополитене с запуском новой линии появились и два дополнительных пункта пересадки – "Фрунзенская" и "Площадь Ленина".





Непростая стройка





Строительство первого участка 3-ей линии метро началось в октябре 2013-го. Возведение станций было затруднено, сроки сдачи несколько раз переносили. Метростроевцы перекладывали инженерные коммуникации, возникали трудности с работой тоннелепроходческого щита "Алеся". Для того, чтобы ввести в эксплуатацию четыре станции (четыре километра путей – Sputnik), строителям понадобилось семь лет.





Кстати, с запуска метрополитена в Минске прошло 38 лет. Сегодня подземка остается самым экологичным и быстрым видом транспорта. Каждый день столичное метро перевозит более 700 тысяч пассажиров.







