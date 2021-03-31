+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Правительство нашло деньги на строительство метро в Минске

Инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры белорусской столицы в виде кредитных ресурсов предоставит Банк развития.


Банк развития Беларуси предоставит кредиты УП "Дирекция по строительству Минского метрополитена" на сумму 40 миллионов рублей, говорится в постановлении Совета министров.

В документе, пишет Sputnik, размещенном на Национальном правовом портале, уточняется, что денежные средства выделяются в рамках программы "Транспортный комплекс" на 2021-2025 годы.

Строим-строим, не построим


Ранее стало известно, что власти белорусской столицы планируют открыть новые станции строящейся третьей линии метрополитена только к середине 2023-го.

Первый участок Зеленолужской линии открыли 7 ноября прошлого года при участии главы государства. Пока это всего четыре станции:

- "Ковальская Слобода",
- "Вокзальная",
- "Площадь Франтишка Богушевича",
- "Юбилейная площадь".

В столичном метрополитене с запуском новой линии появились и два дополнительных пункта пересадки – "Фрунзенская" и "Площадь Ленина".

Непростая стройка


Строительство первого участка 3-ей линии метро началось в октябре 2013-го. Возведение станций было затруднено, сроки сдачи несколько раз переносили. Метростроевцы  перекладывали инженерные коммуникации, возникали трудности с работой тоннелепроходческого щита "Алеся". Для того, чтобы ввести в эксплуатацию четыре станции (четыре километра путей – Sputnik), строителям понадобилось семь лет.

Кстати, с запуска метрополитена в Минске прошло 38 лет. Сегодня подземка остается самым экологичным и быстрым видом транспорта. Каждый день столичное метро перевозит более 700 тысяч пассажиров.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]