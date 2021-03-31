Рекордный рост беларуского нефтеэкспорта

Учитывая текущие тенденции и конъюнктуру на нефтяном рынке, экспорт нефтепродуктов претендует стать драйвером белорусского бюджета-2021. Оживление мировой экономики стимулирует рост цен на нефть и нефтепродукты, а, следовательно, и валютные доходы белорусского бюджета.





Белорусский бюджет- 2021 был рассчитан исходя из цены на нефть марки Urals 40 долларов за баррель. Импорт нефти предусмотрен на уровне 2020 года – 18 млн тонн. И хотя объем переработки нефти в Беларуси в этом году принципиально не вырастет относительно прошлого года, белорусский бюджет может получить гораздо больше нефтяных доходов, чем в прошлом, а также существенно больше. чем спрогнозировало правительство на 2021 год.





На 2020 год правительство Беларуси верстало бюджет исходя из цены нефти 60 долларов за баррель, а она оказалась значительно ниже – 41,73 доллара за баррель (это антирекорд с 2004 года – тогда среднегодовая цена на Urals составила 34,4 доллара). Поэтому белорусский бюджет-2020 не получил ожидаемых 476,4 млн долларов экспортных пошлин на нефтепродукты. Низкие цены на нефть ведут к снижению цен на экспортируемые Беларусью нефтепродукты и, как следствие, – к потерям бюджета из-за низкой экспортной пошлины на нефтепродукты. Поскольку размер экспортных пошлин зависит от цены на нефть, а она по итогам 2020 г. будет заметно ниже правительственного прогноза, то и объем экспортных пошлин в бюджете окажется на порядок ниже, чем планировалось.





При верстке бюджета-2021 правительство учло прошлогодние ошибки и теперь заложило в него цену на нефть 40 долларов за баррель. Исходя из этой цены в доходную часть бюджета (в сумме 23,304 млрд рублей) включены вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты в объеме 379 млн рублей.





Это очень скромная цифра, учитывая, что средняя цена на нефть марки Urals в январе-феврале 2021 года составила 57,6 за баррель. При этом средняя цена на нефть Urals с 15 февраля по 14 марта 2021 года составляла, согласно данными Минфина РФ, 64,35 доллара за баррель. Прогноз по цене нефти на 2021 год достаточно позитивный. Некоторые экономисты и инвестбанкиры теперь говорят, что нефть, возможно, входит в новый «суперцикл» высоких цен – она может подорожать до 85 долларов и даже 100 долларов за баррель.









В любом случае, если не случится форс-мажора, доходы белорусского бюджета от экспорта ефтепродуктов в 2021 г могут быть существенно выше, чем в провальном 2020 году, и чем запланировало правительство.





Беларусь в 2020 году снизила экспорт нефтепродуктов на 19,4% в сравнении с 2019 годом до 8,487 млн тонн. При этом в стоимостном выражении экспорт не епродуктов рухнул на 47,2% до 2,747 млрд долларов. Средняя цена экспорта белорусских нефтепродуктов упала на 34,5% до 323,7 долларов за тонну. Падение валютной выручки более чем на треть вызвана прежде всего проблемами с поставками российской нефти в первом квартале 2020 года из-за ценовых разногласий с основными российскими поставщиками, а также снижения цен на нефтепродукты на фоне резкого падения цен на нефть.





В 2021 году ситуация кардинально поменялась: у Беларуси нет проблем с импортом российской нефти, нефтяная конъюнктура на фоне оживления мировой экономики также изменилась в лучшую сторону.





Экспорт белорусских нефтепродуктов в Европу в январе увеличился в 20 раз





Создается впечатление, что в этом году белорусская сторона стремится наверстать упущенное и «взять» европейский рынок объемами.





Несмотря на то, что в январе 2021 года средняя экспортная цена белорусских нефтепродуктов в ЕС снизилась на 43,6% к январю прошлого года до 331,258 долларов за тонну, Беларусь, тем не менее, увеличила поставки нефтепродуктов в страны ЕС в 20 раз – до 464,5 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт нефтепродуктов в ЕС в январе вырос до 152,854 млн долларов.





Экспорт еще на один приоритетный рынок – в Украину – вырос в 1,52 раза до 262,3 тыс. тонн, что составляет 30,04% от общего экспорта белорусских нефтепродуктов. В стоимостном выражении показатель увеличился на 8% до 113,38 млн долларов.





Всего же (с учетом поставок в Украину) Беларусь увеличила в январе экспорт нефтепродуктов в 2,85 раза в сравнении с январем 2020 года до 873 тыс. тонн. В стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов увеличился на 79,3% до 311,813 млн долларов. Средняя цена экспорта белорусских нефтепродуктов составила 357,169 долларов за тонну, что на 37,2% ниже, чем в январе 2020 года.





Следует также отметить, что в 2021 году Беларусь не имеет проблем с экспортом собственной нефти в Германию, куда страна традиционно ее поставляет. Объем экспорта белорусской нефти в январе составил 142,5 тыс. тонн, в стоимостном выражении – 54,43 млн долларов. Напомним, в первом квартале 2020 года Беларусь не экспортировала собственную нефть, весь объем перерабатывался на белорусских НПЗ, которые в этом время испытывали дефицит сырья и работали с 50-процентной загрузкой своих мощностей.





Беларусь наращивает импорт российской нефти и практически забыла об альтернативе





Поразительно, но факт: в этом году белорусские власти вернулись к традиционным поставкам российской нефти, – словно и не было еще год назад ожесточенных споров с российскими нефтяными компания РФ по цене импортируемой нефти.





Напомним, что в цене российской нефти для Беларуси учитывается размер премии для российских нефтяных компаний (около 12 долларов за тонну), с чем официальный Минск в 2020 году был категорически не согласен, и что стало поводом для отказа от заключения в первом квартале контрактов на поставки российской нефти. Беларусь взяла курс на поиск альтернативной нефти. Спор удалось разрешить только после того, как РФ согласилась компенсировать Беларуси часть премии (4,7 доллара за тонну) за счет межбюджетного трансфера. Компенсация была рассчитана только на 2020 год, в 2021 году официальный Минск ее не получит, но теперь даже не поднимает этот вопрос.





В результате всего за 2020 год в сравнении с предыдущим Беларусь снизила импорт нефти на 11,12% до 16 млн тонн. При этом Беларусь импортировала из стран СНГ 15,2 млн тон нефти, из стран вне СНГ – 0,8 млн тонн. В стоимостном выражении импорт нефти снизился в 1,69 раза до 3,890 млрд долларов. При этом импорт нефти из РФ в 2020 году снизился больше – в 1,91 раза до 3,441 млрд долларов (о физических объемах импорта нефти из РФ в 2020 году Белстат не сообщал). Из Азербайджана было импортировано нефти на 244,095 млн долларов, из Литвы – на 72,032 млн долларов, Норвегии – на 52,568 млн долларов, Саудовской Аравии – на 13,146 млн долларов, США – 51,735 млн долларов, Казахстана – на 375,9 тыс. долларов. В 2019 году Беларусь нефть из этих стран не закупала.





Отметим, что в 2021 году Беларусь практически отказалась от закупок альтернативной нефти, за исключением небольших партий азербайджанской нефти, хотя еще год назад официальный Минск заявлял о готовности диверсифицировать импорт и снизить импорт российской нефти до трети в балансе всех закупок.





В январе 2021 году Беларусь увеличила импорт нефти в 2,63 раза в сравнении с январем прошлого года до 1,436 млн тонн. В январе Беларусь закупала нефть только в странах СНГ. Стоимостной объем закупок нефти увеличился в 2,53 раза, до 506 млн долларов. Средняя цена импортируемой Беларусь нефти в январе 2021 года составила 353 доллара за тонну, что на 3,6% ниже, чем год назад.





Согласно статданным, в январе Беларусь импортировала из Азербайджана нефти на 39,981 млн долларов (физический объем по импортерам Белстат не указывает), из России – на сумму 465,981 млн долларов (физический объем не указан).





В принципе в 2021 году белорусские НПЗ могут купить 24 млн тонн российской нефти, что обеспечит полную загрузку мощностей двух белорусских НПЗ. График поставок российской нефти в Беларусь по трубопроводной системе в первом квартале предусматривал объем 4,5 млн тонн, такой же объем предусмотрен и на второй квартал. Однако в этом году, как, впрочем, в последние несколько лет, белорусские НПЗ загружают свои производственные мощности, исходя из оптимального режима переработки и с учетом идущей там модернизации. Поэтому вместо 24 млн тонн нефти, которые Россия готова в этом году поставить в Беларусь, белорусские НПЗ планируют закупить меньше – около 18 млн тонн.





Риски для белорусского нефтеэкспорта





Несмотря на благоприятный прогноз на нефтяных рынках, дальнейшие перспективы белорусского экспорта нефтепродуктов, тем не менее, не совсем ясны.





Сложно сказать, чем, в частности, закончится обострение отношений официального Минска и Варшавы из-за атаки белорусскими властями польского сообщества в Беларуси. В этой связи польский президент Анджей Дуда уже провел переговоры с руководством ОБСЕ, ООН и Совета Европы, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что обсудит с Литвой и Латвией «ограничение перемещения товаров» через границу с Беларусью. Если эти страны не поддержат такой шаг, то Польша может пойти на этот беспрецедентный шаг в одностороннем порядке.





Нельзя также исключить, что обострение отношений между Беларусью и ЕС может привести к введению европейских санкций в отношении белорусской нефтехимической отрасли.





В долгосрочной же перспективе, поскольку Беларусь за время нефтяного конфликта не сумела ничего добиться от России в плане компенсации налогового маневра, доходность белорусской нефтепереработки и поступления в бюджет от нее продолжит снижаться в долевом отношении. Но если мир ждет очередной “суперцикл” высоких цен на нефть, то даже уменьшившиеся в долевом отношении доходы позволят частично компенсировать издержки командной экономики.