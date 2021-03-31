Дистрибьюторы чая и кофе предсказывают рост цен









ЦЕННИКАМИ КОМАНДУЮТ УПАКОВКА, ЛОГИСТИКА И ДЕФИЦИТ СЫРЬЯ





В компании «Орими», развивающей торговые марки чая Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», кофе Jardin и «Жокей», признают, пишет officelife.media, что в конце 2020 года вынуждены были поднять цены на продукцию в диапазоне от 2 до 8%.





Ценовой прогноз на текущий год зависит от стабильности рубля, мировых цен на чайно-кофейное сырье и тароупаковочные материалы и общей конъюнктуры рынка.





Поскольку сегодня приходится работать в условиях значительного роста тарифов на морские перевозки, это увеличивает себестоимость продукции, поясняет директор по корпоративным коммуникациям Мария Драбова.





Директор по маркетингу компании «Май» Виктория Гаврилова вспоминает, что ее компания, продвигающая торговые марки чая «Майский», «Лисма», «Ричард», Curtis и кофе Coffesso, в 2020 году поднимала цены на чай на 10% в две волны: в мае — июне и сентябре — октябре. На кофе цены пришлось повысить на 7%. В 2021 году уже очевидно, что придется повышать стоимость продукции из-за роста цен на кофе и упаковку.





КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ ВЛЕКУТ ДЕФИЦИТ





По оценкам дистрибьюторов, рост цен на сырье становится следствием вводимых карантинных мер, которые порождают задержки отгрузок и снижение общего объема производства.





Так, сокращение доставки чая из Индии приводило порой к росту цен на сырье до 30% по сравнению с докарантинными уровнями. А производители кофе продолжают испытывать острый дефицит мытой арабики — из-за низкого урожая в Центральной Америке и общего снижения производства и поставок экспортерами.





При этом спрос на чай в 2020 году сохранился на пандемийном уровне, а вот потребление натурального кофе домашние хозяйства увеличили почти на 10%.





НЕ ВСЕ СОГЛАСНЫ РИСКОВАТЬ





Гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия уверен, что поставщики и производители будут принимать решения о повышении ценников на продукцию только с учетом экономической целесообразности.





По его словам, снижение покупательской активности давит на всех, поэтому повышение цены — это высокий риск потери доли рынка и снижения продаж. В такой ситуации большой риск — необоснованно повышать цены.



