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Беларусь оказалась самым крупным суверенным должником России

Всемирный банк раскрыл данные о задолженности других государств перед Россией, следует из доклада организации.




По информации международного финансового института, по состоянию на конец 2019 года около 30 иностранных государств было должны России в совокупности 22,9 миллиарда долларов. Сюда включены и заимствования юридических лиц, гарантированные государством и долги самих правительств.

"Самым крупным государственным заемщиком оказалась Беларусь с кредитным портфелем в размере 8,1 миллиарда долларов", - пишет РБК.

При этом в 2020 году на встрече президентов двух стран была достигнута договоренность о предоставлении займов еще на 1,5 миллиарда долларов.

Следом за Беларусью идут Бангладеш ($2,417 млрд), Венесуэла ($1,839 млрд), Индия ($1,718 млрд), Вьетнам ($1,620 млрд) и Йемен ($1,097 млрд). Другие суверенные заемщики должны суммы менее 1 миллиарда долларов.

Госдолг Беларуси

Как сообщали в Минфине Беларуси, по состоянию на 1 февраля текущего года внешний госдолг республики составил 18,3 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 1,4% (0,3 млрд долларов).

Для того, чтобы оплатить внешние платежи, были использованы ресурсы, привлеченные для рефинансирования как на рынке евробондов, так и в России. На погашение и обслуживание внешнего госдолга Беларусь отдала около 3,5 млрд долларов.

Ранее в Минфине уточнили, что в 2020 году Минск привлек внешние госзаймы на сумму 3 миллиарда 146,9 миллиона долларов.
Sputnik
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