+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Владельца TikTokа дороже , оценили на вторичном рынке дороже Coca-Cola и Exxon Mobil

Китайскую компанию ByteDance, которая владеет TikTok, оценили на вторичном рынке в $250 млрд.


Как пишет Bloomberg, теперь владелец видеосервиса стоит дороже американской нефтегазовой корпорации Exxon Mobil и производителя безалкогольных напитков Coca-Cola. Первую оценивают чуть более чем в $240 млрд, а второго — в $229 млрд.
Всего месяц назад бумаги ByteDance в частном порядке продавали с оглядкой, будто всю компанию можно было оценить в $200 млрд. А во время последнего раунда финансирования, по данным аналитической компании CB Insights, владелец TikTok был оценен в $140 млрд. Стоимость расположенной в Пекине компании резко выросла в последние недели, так как в нее поверили инвесторы. Свою роль сыграли и слухи о возможном IPO после того, как компания наняла Чу Шоу Цзы из Xiaomi в качестве своего финансового директора. Среди спонсоров, которые могут получить выгоду от IPO, называют Sequoia Capital, General Atlantic и SoftBank Group.

У ByteDance был затяжной конфликт с администрацией Трампа, которая пообещала заставить китайскую компанию продать TikTok из-за предполагаемых проблем национальной безопасности. Но администрация Байдена заявила, что пересмотрит ситуацию, в итоге продажа TikTok приостановлена.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]