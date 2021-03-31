Дело даже не в призыве руководителя Национального антикризисного управления Павла Латушко, хотя без политики не обошлось. Но главное все же - сберечь свои, кровно заработанные. Я убежден: белорусская банковская система при нынешней власти больше не в состоянии обеспечить сохранность наших денег. И не только наших.





Напомню, пишет Ежедневник, что Павел Латушко призвал белорусов забрать все свои деньги из государственных банков, чтобы власти не смогли за счет их оплачивать работу ОМОНа, ГУБОПиК и других репрессивных структур. В государственных банках у меня нет денег, но я все равно закрою все свои счета. Не знаю почему, но Латушко не увидел всей глубины финансовой пропасти, которая разверзлась перед нами.





АИС ИДО и ее бездушие





В Беларуси вот уже более года действует АИС ИДО (Автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств). Она была создана для бесспорного списания денежных средств плательщиков со счетов в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», электронных денег в электронных кошельках в счет уплаты платежей в бюджет, в т.ч. государственные целевые бюджетные фонды, государственные внебюджетные фонды (далее – платежи в бюджет), для исполнения иных денежных обязательств. Страшные истории про эту бездушную систему рассказывали уже много, но я все же расскажу еще раз, на основе своего опыта. Тем более, что как раз сейчас выяснил, что очень многие о ней слышали, но мало кто все же знает, что она из себя представляет и какие последствия может иметь, когда в стране «не до законов».





В марте у меня сразу с нескольких карточек сняли деньги – та самая АИС ИДО. В четырех карточек различных банков в общей сумме сняли около 140 рублей. Сняли даже с Халвы, куда я закинул пару рублей в счет погашения долга. То есть, вы можете внести деньги на кредитный счет, а они пойдут не на погашение кредита, а будут списаны АИС ИДО.





В начале 2020 года, когда система запускалась, Нацбанк успокаивал нервных обывателей, мол, не бойтесь, без решения суда или исполнительной надписи нотариуса деньги списывать не будут. Ага, сейчас же! В интернете уже полно историй, когда деньги списывают у совершенно неподозревающих о каких-то задолженностях людей. Одному человеку пришла на карточку заработная плата и ее списали всю, хотя по закону максимум могут забирать 50% зарплаты, да и то не во всех случаях. Ведь должно же что-то должнику и его семье оставаться на пропитание. Но бездушная система АИС ИДО списывает все.





В моем случае, я не получал никаких постановлений о штрафах, о каких-то бесспорных долгах, не получал от судебных исполнителей предложение в добровольном порядке погасить долг. Ничего. Точнее, получил «письмо счастья» с протоколом камеры фотофиксации скорости на 14,5 рублей. Сразу же оплатил. И вдруг 140 рублей неоплаченного долга откуда-то взялись. Когда пойду закрывать свои счета и карточки, я еще выясню, что это за долг такой. Но дело не в этом. Неоспоримый факт, что АИС ИДО списывает деньги без всяких уведомлений и предложений со стороны взыскателя добровольно погасить долг. Тут не только нарушение права собственности, но и права обжаловать решение о взыскании. Помните: «Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать». На этом точка. Как понимаю, сейчас судебным исполнителям даже нет необходимости рассылать какие-то уведомления. Зачем, когда деньги можно списать в мгновение ока в автоматическом режиме?



Финансовая пропасть





Как уже сказал ранее, вовсе не потерянные неожиданно 140 рублей подвигли меня закрыть все счета и аннулировать карточки. Произошедшее просто заставило меня задуматься над тем, как еще власти могут использовать АИС ИДО. И я ужаснулся, поняв, какие широкие возможности тут открываются. Я уверен, что транспортный налог, от которого многие еще надеются откосить, будет взыскан быстро и бесспорно со всех владельцев автомобилей, как только придет срок. АИС ИДО поможет. Но это только цветочки.





Не секрет, что белорусский бюджет трещит по швам и власти изыскивают различные способы его пополнения. Даже НДС на лекарства ввели. Во всем мире власти оказывают поддержку населению в связи с пандемией, а у нас дополнительным налогом облагают. Едва первый квартал текущего года прошел, а налоговых инициатив, предлагающих дополнительную стрижку овец, придумано столько, сколько за последних 10 лет не было. В бизнес-союзах говорят, что это даже не дополнительная стрижка овец, а их убой на мясо. Но все принятые властями меры до сих пор не привели к желаемому результату. И тут зависит только от фантазии властей, что они еще могут придумать. Не зря ведь планы социально-экономического развития страны на 2021 год засекретили. А тут еще на счетах белорусов хранятся такие огромные средства. Извините, но я не верю, что у властей не чешутся на них руки.





Голь на выдумки хитра





Вот возьмут и секретным постановлением (декретом, указом, законом) введут задним числом налог на ОМОН - в связи с особой ситуацией в стране и необходимостью сохранения независимости Беларуси. Транспортный налог ведь ввели, хотя он вбит в топливные акцизы еще с начала 2000-х. Поэтому не важно, что с наших налогов ОМОН содержится, скажут, что надо, и введут отдельный налог. И все совершеннолетние жители страны автоматически станут должниками по этому налогу за 2020 год. В итоге с каждого спишут, скажем, по 100 рублей. А могут и больше, если посчитают необходимым. Люди узнают об этом уже постфактум, когда деньги исчезнут. Возможно, кто-то возмутится и выйдет на улицу, но его быстро утихомирят за его же деньги.





А могут и налог на воздух ввести, как в одном советском мультфильме, или налог на дождь. Помните, как Лукашенко говорил: «Вы хотели дождь, я дал вам дождь». А время сегодня трудное, чтобы бесплатно что-то давать.





Могут в рамках дедолларизации экономики ввести налог на валюту и списать со всех валютных счетов, например, по 10%. Бездушная АИС ИДО быстро выполнит любую команду. А если вспомнить, что по первому образованию Лукашенко историк, даже еще любитель советской практики, то можно с большой долей вероятности предсказать развитие событий.





В 1917 году западные банки оказались давать займы молодому советскому государству, и оно обратилось к населению, начав активно выпускать внутренние займы и впихивать гособлигации людям, где добровольно, а где и принудительно. К 1936 году набрали столько, что по госзаймам был фактически объявлен дефолт. Но и тогда советское государство сумело выкрутиться: 8-процентные займы в принудительном порядке обменяли на 3-процентные и отсрочили выплаты на 20 лет. После войны к принудительно-добровольным займам прибегли с новыми силами. «При проведении денежной реформы требуются известные жертвы. Большую часть жертв государство берет на себя. Но надо, чтобы часть жертв приняло на себя и население, тем более что это будет последняя жертва», – сообщалось в постановлении Совмина. Людям конечно же не объяснили, что государство – это они и таким образом все жертвы будут только от них.





В общем, рассказывать о займах, к которым прибегали советские власти, можно долго. Главное, что у нас сейчас похожая ситуация. Западные банки и фонды отказывают в займах, более того, избавляются от ранее купленных белорусских гособлигаций, а денег катастрофически не хватает. Как тут не вспомнить историю, и не прибегнуть к старой практике, которая много раз спасала советское государство от дефолта? Сейчас это сделать даже проще - при помощи бездушной АИС ИДО. За пару дней можно собрать столько, что золотовалютные закрома Родины по швам трещать начнут.





Конечно, все это могут быть лишь мои страхи. Но где гарантия, что такого не может быть? Лично я поставил бы 10 к 1, что какой-то способ изъятия средств у населения все же будет реализован. При помощи АИС ИДО. И даже если ставка не сыграет, все равно однозначно при нынешнем состоянии законности и бездушности АИС ИДО, банковская система Беларуси не способна гарантировать сохранность моих средств. Поэтому вариантов нет – иду закрывать счета и аннулировать карточки. Прощай безнал, здравствуй нал – идем назад в прошлое.