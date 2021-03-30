+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Cтраны ЕЭАС готовятся к форс-мажору на рынке продовольствия

Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня приняла решение о создании рабочей группы по вопросам оперативных поставок сельскохозяйственных товаров между странами Евразийского экономического союза на случай форс-мажора.





"Заседания группы будут проводиться в случае возникновения дефицита сельскохозяйственных товаров на внутренних рынках стран ЕАЭС, вызванного форс-мажорными и другими неблагоприятными обстоятельствами, в том числе торгово-экономическими, ветеринарными, санитарно-эпидемиологическими», - говорится в сообщении ЕЭК.

«При поступлении в комиссию инициативы от одной из стран группой будут проработаны возможности дополнительных поставок сельскохозяйственных товаров партнерам по союзу, сформированы параметры межгосударственных поставок на трехмесячный период с выработкой при необходимости предложений по развитию взаимной торговли», - поясняется в постановлении.
АФН
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]