Cтраны ЕЭАС готовятся к форс-мажору на рынке продовольствия

















"Заседания группы будут проводиться в случае возникновения дефицита сельскохозяйственных товаров на внутренних рынках стран ЕАЭС, вызванного форс-мажорными и другими неблагоприятными обстоятельствами, в том числе торгово-экономическими, ветеринарными, санитарно-эпидемиологическими», - говорится в сообщении ЕЭК.





«При поступлении в комиссию инициативы от одной из стран группой будут проработаны возможности дополнительных поставок сельскохозяйственных товаров партнерам по союзу, сформированы параметры межгосударственных поставок на трехмесячный период с выработкой при необходимости предложений по развитию взаимной торговли», - поясняется в постановлении.