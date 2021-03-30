Как пишет TUT.BY , работники «Минскметростроя» сообщают о задержке зарплаты. Ее должны были выплатить 25 марта, но деньги некоторым не пришли до сих пор.





«До этого задержка зарплаты была только один раз, а я работаю здесь с 2016 года»

Один из работников СМУ-1 рассказывает, что зарплату, по его сведениям, не получили все работники СМУ-1, СМУ-2, тоннельного отряда, управления механизации.





— 25 числа нам говорили, что будет зарплата. К вечеру сказали, что не будет. На следующий день тоже обещали. В выходные понятно, что платить не будут. В понедельник опять стали обещать, что выплатят, может быть, все, а может быть, часть. По условиям контракта нам должны выплатить хотя бы прожиточный минимум. Такое было в 2020 году: тогда 25 числа выплатили прожиточный минимум, а через два дня — всю зарплату. Это единственный раз, когда до этого случая была задержка, а я работаю с 2016 года, — говорит работник.





Он рассказывает, что сотрудники «Минскметростроя» обращались за разъяснениями в центральный офис и в бухгалтерию, но там ничего конкретного сказать не смогли.





— Руководство «ездит по ушам»: улыбаются, обещают, но ничего конкретного не говорят. Была информация, что, возможно, нам заплатят в начале апреля. А у некоторых людей уже просто критическая ситуация. Как говорится, денег нет, но вы держитесь, — подытоживает работник.





Также, по его словам, с этого года у работников снизилась зарплата.





— Получилось минус 150−200 рублей. Если раньше было 1000 с чем-то, то сейчас — 900 с чем-то, конкретно зависит от разряда и места работы. Причем снижение было такое: не хочешь — увольняйся. Больше 10 человек тогда ушло, и сейчас люди активно начинают смотреть что-то еще.





О задержке зарплаты и ее уменьшении с начала года говорит еще один работник. По его словам, зарплата снизилась примерно на 20%.





«С нами своевременно не рассчитались». Что говорят о ситуации на предприятии

В «Минскметрострое» объясняют, что зарплата по коллективному договору для контрактников фиксированная — 25 числа каждого месяца.





— «Минскметрострой» — специализированная организация, которая занимается строительством метро в Минске, это 95% всей выручки предприятия. Метро строится за счет средств бюджета и кредитов банков, привлеченных под гарантии бюджета. Все поступления за выполненные работы идут от заказчика из этих источников, — говорит заместитель генерального директора по экономике Анна Алексейчик. — В марте мы финансировали строительство за счет собственных и привлеченных средств с целью сохранения работоспособного коллектива и выполнения договорных и проектных сроков строительства объекта.





Нам должны были перечислить деньги за выполненные работы за январь и февраль, но из-за того, что была задержка с подписанием государственной программы «Транспортный комплекс» на 2021−2025 годы и плана по финансированию Банком развития на этот год, с нами своевременно не рассчитались. 23 марта была подписана программа «Транспортный комплекс», 29 марта — план по финансированию Банком развития на этот год. Сегодня (30 марта. — Прим. ред.) деньги стали приходить, поэтому до конца месяца мы планируем погасить образовавшуюся задолженность.





Также на предприятии говорят, что в этом году «изменений в расчете зарплаты не происходило».

Тем временем, в телеграм-каналах ходят слухи, что из-за проблем с финансированием строительство метро на некоторое время может быть заморожено, а работников могут отправить на 2 недели в отпуск за свой счет.