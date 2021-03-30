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Евро продолжает терять позиции

Белорусский рубль девальвировался к доллару и российскому рублю. Это привело к тому, что стоимость корзины валют выросла на 0,03% покинув минимум за два месяца.

Напомним, что на вчерашних торгах все валюты подешевели к белорусскому рублю.

Курс доллара подрос всего на 0,0014 BYN до 2,6242 BYN/USD.

Доллар прервал серию из двух снижений подряд, за время которой его курс снизился на 0,0051 BYN.

Напомним, что на прошлой неделе в четверг стоимость доллара выросла до максимума за 48 дней.

Курс евро упал на 0,0096 BYN до 3,0809 BYN/EUR. Стоимость евро падает уже пятый день и опускается до минимума за 68 дней.

За последние восемь торгов евро подешевел семь раз. С начала марта курс евро рухнул уже на 0,0853 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0052 BYN до 3,4640 BYN/100 RUB.

Российский рубль дорожает уже третий раз за последние четыре торговые сессии, а до этого его стоимость находилась на минимуме почти за два месяца.

Центробанк России

Российскому рублю сегодня удалось подорожать и к доллару, и к евро.

Банк России опустил официальный курс доллара на завтра на 13 копеек до 75,7023 российских рублей, а официальный курс евро на завтра упал на 47 копеек до 88,8821 российских рублей.
Источник: select.by
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