Евро продолжает терять позиции

Напомним, что на вчерашних торгах все валюты подешевели к белорусскому рублю.





Курс доллара подрос всего на 0,0014 BYN до 2,6242 BYN/USD.





Доллар прервал серию из двух снижений подряд, за время которой его курс снизился на 0,0051 BYN.





Напомним, что на прошлой неделе в четверг стоимость доллара выросла до максимума за 48 дней.





Курс евро упал на 0,0096 BYN до 3,0809 BYN/EUR. Стоимость евро падает уже пятый день и опускается до минимума за 68 дней.





За последние восемь торгов евро подешевел семь раз. С начала марта курс евро рухнул уже на 0,0853 BYN.





Курс российского рубля вырос на 0,0052 BYN до 3,4640 BYN/100 RUB.





Российский рубль дорожает уже третий раз за последние четыре торговые сессии, а до этого его стоимость находилась на минимуме почти за два месяца.





Центробанк России

Российскому рублю сегодня удалось подорожать и к доллару, и к евро.





Банк России опустил официальный курс доллара на завтра на 13 копеек до 75,7023 российских рублей, а официальный курс евро на завтра упал на 47 копеек до 88,8821 российских рублей.







