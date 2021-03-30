Кризис добрался и до оборонки: ВПК Беларуси оказался в зоне риска

После продолжительного периода роста национальный ВПК сталкивается с возрастающими трудностями экономического порядка. Которые можно замалчивать, но скрыть уже не получается, пишет Belarus in focus





Один из флагманов отечественного ВПК, Минский завод колесных тягачей опубликовал результаты хозяйственной деятельности. Показатели работы предприятия в беларуских рублях ухудшились: чистая прибыль компании упала более чем в три раза, выручка сократилась на 12,3%.





С учетом девальвации беларуского рубля в 2020 году в минувшем году на 22%, в долларовом исчислении падение выглядит еще серьезнее: выручка сжалась с более чем 152 млн в 2019 году до 115 млн в 2020 или практически на четверть; чистая прибыль упала с почти 11 млн до порядка 2,95 млн.





Чистая прибыль предприятия падает с 2017 года, сократившись за этот период более чем в 10 раз в долларовом исчислении.





В 2019 и 2020 годах официальные данные об экспорте оборонной продукции не сообщались.





Косвенным показателем проблем отечественного ВПК является и динамика заработной платы в секторе: темп роста зарплат в 2020 году оказался ниже уровня инфляции в Беларуси. Т.е. впервые за долгий срок зарплаты в оборонке начали сокращаться в реальном измерении.





Более того на 01.10.2020 21,1% фонда заработной платы организаций, подчиненных Госкомвоенпрому, обеспечивалось кредитами. Если бы не кредитные ресурсы зарплата в оборонке просела бы даже в номинальном выражении.





Стоит отметить, что ВПК Беларуси – экспортоориентированный сектор национальной индустрии: из 25 организаций системы Госкомовенпрома только 10 участвуют в выполнении государственного оборонного заказа.





Беларускую оборонку отличает высокая концентрация промышленного производства: три крупнейшие компании (МЗКТ в их числе) традиционно дают свыше 70% промышленного производства в рамках системы Госкомвоенпрома.





Ухудшение показателей лидеров будет оказывать влияние на весь сектор.