Согласно документу, в 2021 году кожевенно-обувной компании возместят часть процентов за пользование банковскими кредитами, выданными для реализации инвестиционного проекта "Создание и модернизация производственных мощностей по выпуску обуви до 5 млн пар в год и реконструкция мехового комбината с учетом создания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко" на 2013-2024 годы", в размере ставки по кредиту, уменьшенной на два процентных пункта.





Возмещение процентов будет производиться в белорусских рублях по официальному курсу Нацбанка на дату уплаты процентов. Полученные средства управляющая компания сможет в 2021 году направлять на пополнение оборотных средств.





Возмещение будет осуществляться "в пределах средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры".





Министерству финансов поручено обеспечить возмещение управляющей компании части процентов за пользование банковскими кредитами. Контролировать выполнение этого постановления будет Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности.





Документ вступает в силу со дня его принятия.