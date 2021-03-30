Белорусы смогут совершать биометрические платежи уже в середине этого года
Биометрические платежи могут ввести в Беларуси уже в середине 2021 г. Такая информация, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 1».
Согласно прогнозам аналитиков, с учетом того что банки станут собирать биометрические сведения о клиентах, новые технологии можно будет внедрить в CRM-системы в банках и ритейле. Таким образом, когда клиент зайдет в банк или магазин, система сможет опознать его для совершения платежей и предложить целевые продукты.
Отметим, что на трех станциях Минского метрополитена уже тестируется технология оплаты проезда с помощью биометрической системы. Такая же система проверяется и на пограничных переходах при проверке документов.
09:32 30/03/2021
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