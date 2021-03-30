



Согласно прогнозам аналитиков, с учетом того что банки станут собирать биометрические сведения о клиентах, новые технологии можно будет внедрить в CRM-системы в банках и ритейле. Таким образом, когда клиент зайдет в банк или магазин, система сможет опознать его для совершения платежей и предложить целевые продукты.





Отметим, что на трех станциях Минского метрополитена уже тестируется технология оплаты проезда с помощью биометрической системы. Такая же система проверяется и на пограничных переходах при проверке документов.