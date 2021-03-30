



Контейнеровоз врезался в берег канала 23 марта, вчера утром его сняли с мели

Фото: ЕРА





Днем 29 марта земснарядам и буксирам удалось окончательно освободить контейнеровоз Ever Given, направление судна восстановили на 80%. Об этом сообщил глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа, пишет Гордон со ссылкой на пресс-службу правления.





В Facebook обнародовали видео операции.





По словам Рабиа, судно отвели на расстояние 102 м от берега канала. Он не назвал даты возобновления судоходства, но сказал, что работа будет завершена скоро.





Как пишет Bloomberg, транснациональная транзитная компания Hapag-Lloyd ожидает, что судоходство возобновится сегодня к вечеру, а за четыре дня суда, которые стоят в пробке, смогут пройти через канал.





Контейнеровоз сейчас буксируют на север для дальнейшего осмотра – в район Большого Горького озера, говорится в заявлении технического менеджера судна – компании Bernhard Schulte Shipmanagement.





Судно MV Ever Given компании Evergreen (эта надпись на борту судна указана намного большим шрифтом, чем название контейнеровоза) село на мель в Суэцком канале 23 марта. 400-метровый контейнеровоз врезался в берег и полностью перекрыл движение на одном из важнейших мировых судоходных маршрутов. Причиной аварии назвали сильный ветер и бурю.





По подсчетам экспертной организации в области судоходства Lloyd's List, блокировка канала ежедневно задерживает движение товаров на общую сумму в $9,6 млрд. Таким образом, каждый час простоя – потеря $400 млн для мировой торговли. Из-за блокировки канала цена на нефть начала расти. Владелец судна извинился за препятствование мировой торговле.





25 марта судоходство в канале остановили, а вокруг контейнеровоза начали углублять дно. Эксперты Lloyd's List говорили, что освобождение судна может занять несколько недель. Президент компании – владелец судна Shoei Kisen Юкито Хигаки выразил надежду, что это произойдет к вечеру 27 марта, но в тот день удалось сдвинуть с места лишь заднюю часть Ever Given. Его сняли с мели утром 29 марта.





В пробке стоит уже 425 судов, пишет AFP.





Ever Given – одно из крупнейших грузовых судов в мире. Оно может одновременно перевозить около 20 тыс. контейнеров. Судно принадлежит японской Shoei Kisen и ходит под панамским флагом.











