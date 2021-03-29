В деревне Коромка у Людмилы родительский дом. Здесь она выросла, сюда теперь приезжает по выходным и на лето. Недалеко от дома расположена ферма. Полтора года назад ее закрыли, но прошлой осенью сюда вдруг привезли около ста телок. И это притом что в сарае нет ни электричества, ни водопровода, ни даже окон.

— Зимой им нальют воды, а она тут же замерзнет. Стоят эти телки и ревут на всю округу. В сарае подстилки нет, навоз не вывозят, животные в нем чуть ли не по колено. Как ни приеду, работники рассказывают: вот еще одна сдохла, и еще одна. А в этот раз говорят, трупы по сараю валяются — и никому дела нет. Я когда увидела это, у меня сердце чуть не выскочило, — вздыхает Людмила.

Впечатлительным эти кадры смотреть не рекомендуем.









Видео, говорит женщина, она снимала не ради скандала, размещать в интернете не собиралась.





Но ее возмутила реакция местных властей (вернее, ее отсутствие) на происходящее: Людмила говорит, что обращалась в хозяйство, звонила в райисполком, однако на ферму так никто и не приехал.

В субботу видео разлетелось по соцсетям, и реакция последовала незамедлительно: уже в воскресенье с самого утра в Коромку приехали и председатель хозяйства, и представители райисполкома, телок погрузили в прицепы тракторов и увезли на более благополучную ферму в деревню Лозов.





Стадо принадлежит местному сельхозпредприятию «Рогинь». TUT.BY спросил директора Василия Андрианова, что за сложная ситуация попала на видео. Он же ее называет нормальной.





— Никаких дохлых коров там не было.





— Но на видео мы видим двух неподвижных телок.





— Залили им молочную кислоту для работы желудка — и с ними все хорошо.





— То есть эти коровы живы и здоровы?





— Да, все живые, падежа нет.





— А что с условиями, почему не убран навоз?





— Подстелено там все, и накормлен скот. У нас с кормами вообще проблем нет, они у нас еще на лето останутся.





— Почему тогда в воскресенье телок увезли в Лозов?





— На пастбище заберем их, потеплеет — и на поле пойдут. А в этой деревне пастбища нет.





В управлении сельского хозяйства и продовольствия Буда-Кошелевского райисполкома TUT.BY сообщили, что ферма, которую сняли на видео, «находится в удовлетворительном состоянии — с учетом того экономического положения, в котором пребывает сельхозпредприятие «Рогинь». За судьбу коров попросили не волноваться, от дальнейших комментариев отказались.