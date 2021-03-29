"Розовый" понедельник: все валюты подешевели на бирже

Курс доллара опустился на 0,0034 BYN до 2,6228 BYN/USD.





Доллар дешевеет второй день, но общее снижение составило 0,0051 BYN. А предыдущие четыре дня доллар дорожал и успел подняться до максимума за 48 дней.





Курс евро снизился на 0,0038 BYN до 3,0905 BYN/EUR. Евро дешевеет уже четвёртые торги подряд и оказался на минимуме за 12 дней.





Всего 0,0009 BYN не хватило сегодня белорусскому рублю, чтобы отбросить евро до минимума за 67 дней.





За последние 17 торговых сессий евро дешевел 14 раз. За это время его курс успел обвалиться на 0,0624 BYN.





Курс российского рубля упал на 0,0062 BYN до 3,4588 BYN/100 RUB.





Российский рубль прервал серию из двух повышений подряд и опять начал дешеветь. Напомним, что в минувшую среду рубль РФ находился на минимуме за 54 дня.





Итоги четвёртой недели марта на валютном рынке РБ

Первый месяц весны почти завершился. На следующей неделе осталось всего три дня мартовских торгов.





На минувшей неделе белорусский рубль девальвировался к доллару, но смог укрепиться к евро и значительно подорожать к российскому рублю:





курс доллара +0,0291 BYN (+1,12%);

курс евро −0,0035 BYN (−0,11%);

курс российского рубля −0,0416 BYN (−1,19%);

корзина валют −0,29%.





Центробанк России

Банк России поднял официальный курс доллара на завтра на 7 копеек до 75,8287 российских рублей, а официальный курс евро на завтра вырос на 9 копеек до 89,3490 российских рублей.







