Главой комиссии стал председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов.





Также в нее вошли представители силового блока: зампред Следственного комитета Сергей Аземша, начальник одного из «главков» КГБ Александр Герасимов, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Эдуард Данилович, замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич и др.





Кроме того, в новом органе есть представители администрации ПВТ, Нацбанка, МНС, МАРТ, Минфина, Госкомимущества, Верховного суда.