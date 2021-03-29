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Буря в стакане воды: власти создают комиссию против легализации преступных доходов

В Беларуси создан новый орган — Межведомственная комиссия по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования "террористической деятельности" и финансирования распространения оружия массового поражения.

Главой комиссии стал председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов

Также в нее вошли представители силового блока: зампред Следственного комитета Сергей Аземша, начальник одного из «главков» КГБ Александр Герасимов, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Эдуард Данилович, замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич и др.

Кроме того, в новом органе есть представители администрации ПВТ, Нацбанка, МНС, МАРТ, Минфина, Госкомимущества, Верховного суда.
Источник: officelife
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