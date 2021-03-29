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Нацбанк включил "печатный станок" на всю мощь?

Похоже, Нацбанк включил "печатный станок".

Нацбанк включил "печатный станок" на всю мощь?
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Телеграм-канал Ник и Майк сообщает об этом со ссылкой на свои источники в Нацбанке.

"Ситуация в экономике критичная. Сокращения в госсекторе уже набирают обороты. Убыточных предприятий все больше. Даже «Гродно-Азот» отчитался о чистом убытке в 35 млн долларов. В 2019 году чистая прибыль была 39 млн, в 2018 – 76 млн. Это крутое пике.

А еще на носу посевная. Банки отказывают колхозам в кредитах впервые за долгое время", - пишет канал. 

И публикует огромное количество новеньких купюр из банкоматов. География – вся Беларусь: Могилев, Бобруйск, Минск, Пинск, Гродно, Мозырь, Солигорск, Брест, Жодино, Жлобин. 

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Показательно, что свежеотпечанные купюры замечены в банкоматах главных госбанков - Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк

По данным телеграм-канала, при этом власти планируют удержать курс доллара на отметке 2,8, но никто не гарантирует, что получится.

Кстати, "беларусы на протяжении последних 15 месяцев являются чистыми покупателями валюты. За это время в чулки и под подушки перекочевало 2,2 млрд долларов (только за первые месяцы 2021 года – 329 млн). 

И это явно не предел. На земле нет более опытных людей, чем беларусы, в вопросах скоростной ориентации в условиях девальвации", - заключает телеграм-канал.
"Белорусский партизан"
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