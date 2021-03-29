Власти Венесуэлы предложили обменять нефть на вакцину от коронавируса
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас может оплатить нефтью вакцину против коронавируса.
У нас есть нефтяные суда и клиенты, которые готовы покупать нашу нефть, поэтому мы можем поставлять ее в обмен на вакцину», — цитирует Интерфакс выступление Мадуро по телевидению.
При этом президент Венесуэлы подчеркнул: «Просить никого не будем».
Каракас уже получил первые партии вакцины от России и Китая. Правительство и оппозиция также вели переговоры о доступе к препаратам через механизм COVAX, но на прошлой неделе вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что Каракас откажется от поставок вакцины AstraZeneca. На тот момент уже были заказаны около 2 млн доз препарата AstraZeneca через COVAX, но страна не получила их из-за долгов перед ВОЗ.
11:05 29/03/2021
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