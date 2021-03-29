«Стеклянного» кинотеатра «Москва» в Минске не будет. Нет денег









Чтобы напомнить, о чем идет речь, надо вернуться в конец 2019 г., когда стало известно, что кинотеатр «Москва» может поменять привычный облик. Дело в том, что здание, в котором также располагался Театр-студия киноактера, давно нуждалось в реконструкции, поэтому был заказан проект. Обновление объекта должно было решить ряд непростых технических вопросов, обеспечивающих дальнейшую эксплуатацию здания. Также за счет перепланировки предполагалось увеличить количество кинозалов. Перемены затрагивали и главный фасад, который словно одевался в прозрачную рубашку из особого материала — эта конструкция должна была укрепить выступающую часть фасада (консоль) и несколько расширить внутреннее пространство кинотеатра.





Многие горожане негативно восприняли новость о смене облика «Москвы». Даже была создана петиция с просьбой не менять облик кинотеатра. После этого о концепции реконструкции ничего не было известно.





— В ноябре 2019 г. УКС Центрального района представлял на рассмотрение нашему комитету предварительное проектное решение по реконструкции кинотеатра. По итогам рассмотрения, в том числе на архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе, образное решение было принципиально одобрено, — сказала Ольга Верамей. — Но в то время не был определен источник финансирования для этого объекта, и работы по проектированию приостановили.





Однако история на этом не закончилась. Как рассказала гость программы, далее рассматривалась концепция строительства на месте кинотеатра «Москва» многофункционального центра. По этой концепции предполагались снос существующего здания и возведение высотного объекта, в составе которого был бы многозальный кинотеатр, гостиница, рекреационно-развлекательный комплекс с бассейном и спа-зоной, рестораном, подземным паркингом. Однако в ходе обсуждения было решено исключить высотное строительство в центре города, потому концепцию не поддержали.





— Сейчас решено сохранить здание кинотеатра, вносятся соответствующие изменения в проект детального планирования, — подытожила Ольга Верамей.





Объект ждет реконструкция с капитальным ремонтом, но вот ни сроки, ни другие подробности пока не известны.



