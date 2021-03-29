Министр финансов Юрий Селиверстов в своей отчетной статье за 2020 год в мартовском номере журнале «Финансы. Учет. Аудит» написал, что на повышение зарплат работников бюджетной сферы, которая ранее анонсировалась в рамках программы социально-экономического развития на ближайшие пять лет, нужно будет 7,2 млрд рублей в год.





Напомним, в Беларуси более 800 тысяч бюджетников. Выходит, за год планируется увеличить зарплату каждого почти на 9000 рублей, или на 750 рублей в месяц?





— Вероятно, министр имел ввиду не только бюджетников, но и работников госпредприятий, — считает Лев Львовский, эксперт-экономист, старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC.





Селиверстов подчеркнул, что в настоящее время Беларусь находится в условиях сжатия ресурсов бюджета. На ситуации сказалось увеличение затрат на обслуживание долгов, поддержку реального сектора экономики и банковской системы. В таких условиях, считает министр, главная задача — найти внутренние резервы для наращивания социальных расходов.





Один из них — повышение зарплат работникам бюджетной сферы за счет внутриотраслевой оптимизации.





— Бюджетному сектору придется уходить от статичного состояния, реформируясь параллельно изменению экономической ситуации, — пояснил министр в статье и предупредил, что в среднесрочном периоде в Беларуси пересмотрят штат всех бюджетных организаций страны.





Селиверстов считает, что «не объемы финансирования должны соответствовать сети бюджетных учреждений, а, наоборот, штаты, количество организаций, расходы на их модернизацию и развитие - подстраиваться под существующие возможности».





— На первый план выйдет то, как организация реализует свое государственное предназначение, насколько люди удовлетворены качеством полученных услуг, а не размер составленной учреждением сметы и следование ей. Данный тезис применим и к системе жилищно-коммунального хозяйства, — отметил министр.





Предпринимателей обложат новыми налогами?





Еще один дополнительный источник для наполнения бюджета — изменение режима налогообложения.





— Здесь исчерпаны не все резервы, — считает Селиверстов. — Сегодня существует значительное количество различных режимов налогообложения, вклад которых не вполне адекватен той деятельности, которой они занимаются.





Министр считает, что «необходимо расширить налоговую базу за счет отмены льгот при одновременном совершенствовании порядка уплаты основных налогов. Цель данных мероприятий – создать вместо многочисленных налоговых льгот комфортные условия для субъектов хозяйствования, исключающие налогообложение инвестиций и обеспечивающие поступления в бюджет только с реально получаемых доходов. Также ожидается повышение уровня участия малого и среднего предпринимательства в формировании доходов бюджета».





Глава финансового ведомства страны предлагает установить четкую градацию категорий малого и среднего предпринимательства (самозанятых, индивидуальных предпринимателей и микропредприятий). Для каждого из них будет установлен налоговый режим, при котором сумма выплат будет соразмерна с доходом.





«Повысить зарплату можно, но встает вопрос о ее покупательской способности»





— Оптимизация бюджетного сектора — это долгосрочный тренд, которому уже много лет. Есть предположение, что он может обернуться повышением не только зарплат бюджетников, но и ростом уровня безработицы. Но нет, — говорит старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Лев Львовский. — Если это делать медленно и аккуратно, то оптимизация не приводит к повышению уровня безработицы. В Беларуси с безработицей в принципе нет проблем. Если не увольняют одновременно миллион человек, а люди уходят на пенсию, а новых на их место не набирают, то процесс можно так организовать, что это не приведет к шоку на рынке труда.





Есть другой момент: повысить зарплату можно, но встает вопрос о ее покупательской способности. Есть вопрос и о создании механизмов накоплений. Напомню здесь о том, что недавно в Беларуси люди активно снимали депозиты.





Единственное, во что верится, так это в повышение налогов. С 1 января они уже и так у многих повысились. Что касается льгот, то те, которые существуют сегодня, — это не меры социальной поддержки, а льготы, рассчитанные на режим способствования развития бизнеса. Правительство рассчитывает, что часть ИП, благодаря этим льготам, в итоге будет расти. Но если придавить их на стадии роста, то никто не вырастет.





Жаль, что под совершенствованием налогового законодательства у нас пока подразумевается только увеличение налогов.





Чем может обернуться повышение налогов для ИП?





По мнению старшего научного сотрудника Центра экономических исследований BEROC Родиона Морозова, ухудшение условий налогообложения для предпринимателей чревато серьезными последствиями для социально-экономического развития:





— В Беларуси около 260 тысяч индивидуальных предпринимателей. В зависимости от мотивов среди них можно условно выделить как минимум четыре группы.





Первая — это те, кто решил стать предпринимателем, потому что не нашел для себя тех рабочих мест, которые могли бы обеспечить им желаемый уровень оплаты труда. Прежде всего это касается регионов. Мы видим из статистики, что занятость на ряде госпредприятий снижается, и люди ищут варианты, чтобы себя обеспечить. Чаще всего они идут в торговлю или услуги.





Ко второй группе можно отнести молодежь, которая хочет себя попробовать в бизнесе. Они видят себя будущими предпринимателями, но хотят для начала получить опыт и понять каково это быть предпринимателем.





Лезть в карман к этим двум группам или ужесточать требования к ним чревато серьезными последствиями для социально-экономического развития. В первом случае могут быть социальные потрясения. А во втором - можно ожидать, что ухудшение условий будет демотивировать молодежь, и мы можем потерять в будущем предпринимательский капитал. Я надеюсь, у органов власти есть понимание возможных проблем.





Третья группа — состоявшиеся профессионалы, которые регистрируют ИП, чтобы оказывать, по сути, те же услуги, которые они бы и оказывали, находясь в штате той или иной организации или по договору подряда. Это бухгалтеры, консультанты, преподаватели, журналисты. При этом организациям не нужно брать в штат сотрудников для разовых и сезонных работ. Также организации, экономя на отчислениях в ФСЗН, могут выплачивать большее вознаграждение за выполненную работу, чем если бы работали с физическим лицом.





Четвертая группа, самая малочисленная — это ИП, открытые для оптимизации налоговых отчислений при ведении бизнеса со значительным оборотом.





Могу предположить, что планы госорганов распространяются именно на третью и четвертую группы. Но на практике определить, к какой условной группе относится ИП, будет крайне сложно. Грести всех под одну гребенку без негативных последствий для экономики вряд ли выйдет.





Например, если брать ИП дизайнеров, строителей или парикмахеров, то повышение налогов приведет к росту цен на их услуг для потребителей, как было при повышении НДС на некоторые группы товаров в начале года. Альтернативой для многих ИП может стать переезд в другую страну или уход в тень.





В этой связи, в попытках найти тех, кто, по мнению государства недостаточно участвует в формировании бюджетных доходов, есть риск ухудшить и социально-экономическую ситуацию как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.