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Прогноз по валютам: доллар войдет в апрель с повышением

Какими курсами отметятся иностранные валюты на старте апреля? На минувшей неделе на внутреннем валютном рынке мы наблюдали разнонаправленность трех основных инвалют. Заглянем в ближайшую перспективу. В комментарии Myfin.by старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб дал свой прогноз.



- Основными тенденциями на прошедшей неделе на внешних валютных рынках были рост доллара с одновременным падением российского рубля. Валютная пара евро/доллар снизилась за неделю с 1,1930 до 1,1780, или на 1,2%.

А российский рубль подешевел к обеим иностранным валютам. Доллар за неделю вырос с 74,1 до 75,8 российского рубля, или на 2,3%.

Евро подорожал с 88,3 до 89,3 российского рубля, или на 1,1% .

В результате к белорусскому рублю доллар подорожал, а евро и российский рубль подешевели .

Доллар вырос за неделю на 1,12%. Евро снизился на 0,11%. А российский рубль подешевел на 1,19%.

Евро и российский рубль утянули стоимость валютной корзины вниз. Она подешевела за неделю на 0,28%. Это четвертая неделя подряд укрепления белорусского рубля к валютной корзине.

На начавшейся неделе доллар может подорожать до 2,66 белорусского рубля.

Евро останется вблизи 3,09 белорусского рубля.

А российский рубль может снизиться до 3,42 белорусского рубля за 100 российских.
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