Объект «Нафтана» продали в Беларуси по рекордной стоимости





Теплицы в Полоцком районе продали более чем за 2 миллиона белорусских рублей. Фото: pixabay.com.





О том, что лот рекордной стоимости продали на электронной площадке «БУТБ-Имущество», сообщил ресурс sb.by со ссылкой на пресс-службу электронной товарной биржи.





Рекорд по стоимости поставила продажа тепличного комплекса с оборудованием и хозпостройками, принадлежащего «Нафтану». Находятся объекты в Полоцком районе Витебщины.





В Белорусской универсальной товарной бирже уточнили, что «парники» выставляли на продажу с 2019-го года. За это время лот подешевел на 80 процентов от первоначальной цены. Но все равно стал самой дорогой сделкой за всю историю работы площадки. Тепличный комплекс «Нафтана» на Полоччине продали за сумму свыше 2,1 миллиона белорусского рубля (около 800 тысяч долларов).





- Вместе со зданиями и оборудованием покупатель получил в постоянное пользование 10,86 гектара земли для размещения промышленных объектов. Однако в отношении участка действуют некоторые ограничения из-за его расположения в охранных зонах электросетей, объектов газораспределительной системы, водоохранных зонах рек и водоемов, а также в пределах территорий перспективного развития населенных пунктов, - добавили в БУТБ.





Покупатель теплиц стоимостью более 2 миллионов белрублей не сообщается.