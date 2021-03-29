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В Беларуси рекордно упали реальные пенсии

В Беларуси в феврале реальные пенсии упали на 1,9% к январю, следует из данных Белстата. Эти выплаты рассчитывают с поправкой на рост цен на товары и услуги. Напомним, в феврале годовая инфляция разогналась до 8,7% годовых.

В Беларуси рекордно упали реальные пенсии
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
В феврале этого года реальные пенсии упали на 1,9% к январю. Для сравнения: в первом месяце этого года падение было на 1,1%, а до этого в последний раз снижение реальных пенсий на таком уровне было в феврале 2019 года, пишет tut.by. Еще большее снижение реальных пенсий было в октябре 2017-го, тогда они упали на 1,2%.

Напомним, в 2020 году реальные пенсии падали 8 месяцев из 12. Рост был только в мае, июле, августе, декабре. Трудовые пенсии в прошлом году повышали в июле и декабре.

В феврале этого года заметно выросли цены на многие товары и услуги, а годовая инфляция разогналась до 8,7% годовых. Среди лидеров по подорожанию оказались многие овощи, молоко, крупы, соль, хлеб, мясо курицы, лекарства. МАРТ и Нацбанк рассказывали, почему это произошло. Если коротко, то это в том числе последствия новогоднего «подарка» от властей — повышения НДС на многие продукты, лекарства, медизделия, детские товары.

Как пенсионерам обещают пенсии в 40% от средней зарплаты по стране
Пенсии в минувшей пятилетке (как и на нынешнюю) планировали поднять и удержать на уровне 40% от средней зарплаты. К этой планке чиновники стремятся последние годы, но взять эту высоту если и удается, то в отдельные месяцы. Сейчас ни Минтруда, ни Белстат не публикуют на постоянной основе (ежемесячно), как было ранее, данные о среднем размере пенсий по возрасту (только средних назначенных). Если взять в расчет прогнозный показатель по средней пенсии по возрасту с учетом надбавок в декабре 2020 года в 499,7 рубля, то в последнем месяце прошлого года эти пенсии были ориентировочно на уровне 33,9% от средней зарплаты по стране.

В марте этого года в Минтруда решили обнародовать февральские данные по размеру средней пенсии по возрасту, она составила 40,2% от средней зарплаты по стране. Но тут есть важный момент: средняя зарплата за последние 2 месяца упала почти на 200 рублей.

Согласно исследованию, низкий размер государственной пенсии — основного источника дохода на пенсии — вынуждает продолжать работу или искать подработку.
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