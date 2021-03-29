Об этом в воскресенье заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности страны Александр Рахманов, сообщает TUT.BY со ссылкой на ТАСС.





«Мы предусмотрели и предлагаем дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые такой деструктивной деятельностью занимаются», — отметил он в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь-1».





Рахманов констатировал, что на сегодняшний день довольно распространена «тематика так называемых незаконных забастовок». «В случае с событиями второго полугодия 2020 года ни о каком трудовом споре речи не шло», — считает он.





«Принимались меры для того, чтобы расшатать коллективы, чтобы приостановить или вообще остановить работу предприятия. И как мы видим в дальнейшем — поделить рынки, в том числе зарубежные, на которых продукция наших предприятий пользуется спросом», — заявил заместитель госсекретаря.



