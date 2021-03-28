В апреле белорусов ожидает немало новшеств, которые могут повлиять на толщину их кошельков. Со 2 апреля все изменится в работе магазинов секонд-хенда (им запретят торговать новой одеждой, можно только той, которая была в употреблении), а также введут изменения по распродажам, акциям, скидкам, ценникам. С начала следующего месяца подорожают сигареты. Власти в апреле также пересчитают тунеядцев, чтобы с 1 мая взимать с них по полным тарифам за отопление и газ. При этом анонсированного вузами повышения стоимости обучения, по всей видимости, не будет.





Портал tut.by рассказал , какие новшества ожидают нас в апреле.

Введут изменения для секондов, а также по распродажам и ценникам

Со 2 апреля магазинам секонд-хенда запретят продажу в одном торговом объекте бывших в употреблении и новых меховых изделий, обуви, одежды швейной и трикотажной (кроме новых швейных и трикотажных бельевых изделий). Также под запретом будет продажа в одном товарном отделе (или секции) бывших в употреблении товаров (кроме букинистических изданий) и новых товаров.





Напомним, «Беллегпром» в начале марта 2020-го снова выступил с инициативой, чтобы власти занялись регулированием деятельности магазинов секонд-хенда.





Со 2 апреля также введут изменения по распродажам, акциям, скидкам, ценникам и разносной торговле. К примеру, информация о цене на товар с учетом скидки, размере скидки и условиях ее предоставления должна быть указана меньшим шрифтом, чем цена без скидки. Еще одно новшество: шрифт ценника на пищевые продукты в пересчете за 1 килограмм или 1 литр не должен быть меньше, чем на половину, того, которым написана цена за единицу товара.

Обновят базу «тунеядцев»

В мае власти актуализируют список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам не только горячее водоснабжение, но также отопление и газ. До 21 апреля нужно успеть предоставить в комиссии по координации работы по содействию занятости документы, которые подтверждают занятость. Обновляют базу ежеквартально, поэтому представить документы надо до 21 октября, 21 января, 21 июля соответственно.





При этом по-прежнему неизвестно, сколько человек находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают потяжелевшие жировки. Власти не раскрывают эту информацию. Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявляла, что в базе не занятых в экономике числится около 500 тысяч человек. Откуда нашли столько иждивенцев и кто попал в эту базу, министр не уточняла.

Украшения можно будет купить через интернет

Компании и ИП с 12 апреля смогут осуществлять интернет-торговлю ювелирными и другими бытовыми изделиями, которые произведены в Беларуси.

Подорожание сигарет

С 1 апреля подорожают некоторые марки сигарет — как импортные, так и отечественные. На некоторые сигареты прибавка составит 10 копеек. Также в продаже появятся новые марки. С полным перечнем сигарет, которые подорожают с апреля, можно ознакомиться на сайте МНС.

Узнаем, изменятся ли с мая размеры пенсий, пособий и БПМ

В Беларуси с 1 мая пересматривают размер бюджет прожиточного минимума. Вырастет, упадет или останется на прежнем уровне, как правило, озвучивают в последние числа апреля.





К БПМ привязаны среди прочего минимальные трудовые и социальные пенсии, некоторые пособия при рождении детей, надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.



