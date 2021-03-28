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Беларусь увеличила поставки мяса за границу почти на 5 %

По итогам 2020 г. Беларусь увеличила объем экспорта мяса почти на 5 %, прибыль от этого составила около 973 млн долларов, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на телеканала «Беларусь-1».

В минувшем году белорусская мясная продукция появилась на рынках таких стран, как Гвинея, Сингапур, Малайзия, Афганистан и Ливан.

Самым популярным за границей является мясо птицы – его поставили около 194 тыс. тонн. Следом идет говядина – около 149 тыс. тонн, и готовые изделия из мяса и колбаса – 57 тыс. тонн.

– В прошлом году мы очень здорово сработали, год был тяжелый, пандемический. Но вместе с тем, нам удалось практически на 11 % увеличить объем экспорта белорусского мяса. В натуральном выражении мы экспортировали 400 тыс. тонн в 24 страны мира, что на 3 страны больше, чем в 2019 г., – отметил начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

К слову, Беларусь является лидером среди стран СНГ по выпуску мясной продукции на душу населения – этот показатель равен 132 кг в год.
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